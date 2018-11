Disturbios tras desalojo de plaza de mercado en Bello

La notificación de desalojo y cierre de establecimientos de la plaza de Mercado de Bello sorprendió en la mañana de este martes a los comerciantes de ese espacio del norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con Adriana María Salas Moreno, secretaría de Gobierno del Municipio, el operativo obedece a que la estructura presenta graves problemas de debilitamiento, así como fallas en el cableado eléctrico, lo que también habría causado el incendio de hace algunas semanas.

“Las condiciones de vulnerabilidad han aumentado considerablemente y por ello se toma la decisión del desalojo así como de la demolición del edificio”, añadió Salas.

La funcionaria aseguró que ya se había adelantado con anterioridad el censo de los trabajadores de la plaza, para el posterior pago de una compensación económica a estos, así como las debidas notificaciones del operativo.

No obstante, algunos comerciantes manifestaron que, aunque sabían que la administración estaba adelantando procesos de revisión a la estructura de la plaza, no les avisaron que este martes se realizaría el cierre y menos la demolición. Así mismo, indicaron que no se les ha permitido ingresar para recoger parte de los enceres y víveres que allí tienen almacenados.

En medio del proceso de cierre, en el que participó el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, se registraron altercados entre comerciantes y agentes de la fuerza pública, pues los primeros insistían en retirar sus pertenencias del interior de la Plaza.

Fuentes Policías confirmaron la situación y anunciaron mayores controles para evitar que el procedimiento se torne violento.

Los comerciantes también denunciaron irregularidades en el proceso de desalojo, pues aseguraron que este se da no solo por fallas en la infraestructura sino por intereses de la administración municipal en destinar al predio a la construcción de viviendas.

León Freddy Muñoz, Representante a la Cámara por Antioquia, replicó en las denuncias y agregó que incluso ya existe el diseño de los presuntos proyectos inmobiliarios que se edificarían allí.