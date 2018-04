Desarrollo de vivienda en el Centro, en veremos por falta de ajustes normativos

· Los niveles de declaratoria patrimonial pueden ser de dos tipos: externo, es decir, que los propietarios deben conservar la fachada; o integral, la cual obliga a los dueños a garantizar la preservación de todas las partes de la casa. Según Mónica Pabón, directora de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, los inmuebles con declaratoria en el Centro sobrepasan 600, 261 de ellos en el barrio Prado. Para la experta, es inviable pensar que Prado pueda seguir sobreviviendo con casas de 700 a 1.000 metros cuadrados, en las que solo vive una familia. “Si la norma permitiera hacer divisiones con calidad, conservando los elementos de carácter patrimonial (patios, pisos, cubiertas), no se afectarían los elementos protegidos”, dijo. Hoy, como no existe norma que lo permita, “la gente está subdividiendo las casas como bien pueda y, legalmente, convirtiéndolos en inquilinatos, asilos o fundaciones de acogida”. Pabón consideró que se debe lograr un equilibro en la protección patrimonial y las nuevas lógicas del mercado, “porque si no, las casas se van a volver obsoletas”.