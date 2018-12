El drama de dejar el barrio para no morir

Los responsables

María Rocío Álvarez, de 68 años, recuerda que a su casa de La Loma llegaron dos adolescentes armados, en mayo de 2013. Ella, que nunca había visto un fusil apuntándole directamente, se asustó.

“Con ese miedo no me quería quedar callada, y lo primero que se me vino a la cabeza fue la ropa que tenía secando afuera. Entonces les dije a los muchachos que por qué mejor no me ayudaban a entrarla”, recuerda.

Los muchachos, agrega, soltaron las armas, descolgaron las camisetas y pantalones del alambrado y apenas los dejaron en la sala le dieron la mala noticia a la sexagenaria: “bueno mi doña, es mejor que doble la ropa y la empaque de una vez. Ustedes se tienen que ir de acá, para mañana es tarde”, replicó el más joven.

Según las investigaciones policiales, los niños con fusiles hacían parte del combo “Bellavista”, que ordenó el desplazamiento como retaliación por el asesinato de alias “Mico” y alias “Cabezón”, perpetrado por los integrantes de la banda “la Loma” días antes.

“Ese homicidio fue el detonante del desplazamiento y de una guerra que se intensificó durante tres semanas”, explicó una fuente judicial.

El alcalde Gutiérrez sostuvo que en este caso, y en la mayoría de los desplazamientos intraurbanos, los responsables son los integrantes de las bandas criminales.

“Hay una relación entre las estructuras y el desplazamiento”, agregó y aclaró que en Medellín opera el 43% de los grupos delincuenciales organizados que existen en el país.

Córdoba, de la Unidad de Víctimas, aclaró que además de estos casos, en los que la causa se clasifica como “violencia generalizada” también hay casos de desplazamientos por conflictos familiares o entre vecinos.

En esos casos, la Personería toma la declaración inicial y con base en ella la Unidad rastrea el caso para determinar si hubo o no un hecho victimizante, y ese será el factor decisivo para concluir si la familia puede acceder a los planes de atención.