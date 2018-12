Detenida licitación para sede de alcaldía de Caldas

“Peligran más de $25.000 millones otorgados por el Área Metropolitana para la nueva sede”, dijo preocupado el alcalde. No obstante, también manifestó su intención de llegar hasta las últimas consecuencias legales para lograr el propósito del proyecto.

Para Dorian Flórez, pintor caldeño y miembro de los Vigías del Patrimonio del Área Metropolitana, resulta incomprensible que haya tenido que destruirse la casa para edificar una alcaldía nueva. “Había muchos lugares para construir una sede”, afirma.

También se refirió a otros ítems de valor dentro de la casa, como un mural de Germán Arrubla (artista local), pintado al interior, valuado en 850 millones de pesos. “No hicieron caso, lo tumbaron igual”, lamentó Flórez.

Sergio Tamayo, concejal del municipio, dice que aunque algunos piensen que se trata de un bien patrimonial, en realidad no lo es. “Los únicos patrimonios de Caldas son las estaciones del tren, de resto no hay nada patrimonial, ni siquiera la iglesia o la Casa de la Cultura”, dijo el corporado.

También asegura que, en caso de no ejecutarse el proyecto, probablemente quedará un lote vacío, debido a que el Municipio no tiene el músculo financiero para reconstruir el antiguo inmueble, si así se llegara a determinar.

Ante la pregunta de por qué no se buscaron otros predios para el proyecto, Tamayo respondió que debía hacerse en un lote propio. “Lotes del Municipio casi no hay, era construirla ahí (la sede) o no construirla”, acotó.