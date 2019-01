Al relleno sanitario de La Pradera llegaría más basura

Santiago Mejía-Dugand

Doctor en Ingeniería y Gestión Ambiental Universidad de Linköping (Suecia)

Análisis

Rellenos: impactos ambientales evidentes

Santiago Mejía-Dugand

Los rellenos, aún si son bien administrados, son una gran responsabilidad para las administraciones.Tienen impactos sociales y ambientales significativos. Ni qué decir de lo costoso (financieramente hablando) que resulta mantenerlos. Hay que buscar un lugar, en algún lado, para echar miles de toneladas de basura, por años o décadas (alrededor de 3.000 toneladas diarias, en el caso de La Pradera). Hay que asegurarse de que los lixiviados (líquidos de diversa composición que escurren de la basura) no contaminen el suelo y las aguas subterráneas. Hay que tratar de que los olores no molesten a las personas que tengan la mala suerte de vivir en el radio de alcance del relleno. Hay que luchar contra los incendios que pueden ocurrir debido a la presencia de materiales combustibles en el relleno y/o a la generación de gases combustibles resultante del proceso natural de descomposición de la materia orgánica (por cierto, estos gases son contribuyentes de gran escala al problema de efecto invernadero). Los retos para el futuro son encontrar nuevos lugares para disponer de los residuos e implementar nuevos modelos de cobro por el servicio de disposición (del tipo “quien contamina paga”, puesto que la responsabilidad de los ciudadanos “de a pie” aún no ha sido enfrentada en la medida en que se necesita). Además, es preciso implementar el cobro de impuestos al vertimiento de residuos en los rellenos. Esto incentiva la reducción de la generación y el surgimiento de nuevas tecnologías de reutilización y reciclaje. Independiente del estado de La Pradera, los rellenos sanitarios deben ser cuestionados como solución a los problemas de disposición de residuos sólidos. El modelo actual de gestión no necesariamente desincentiva la generación de residuos por parte de los ciudadanos y de algunos sectores productivos.