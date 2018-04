¿Es Medellín la única ciudad donde le exigen “papeles” a los ciclistas?

En ese momento el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió a los agentes de tránsito y de policía poner el foco en lo importante. “Necesidades en seguridad y movilidad es lo que tenemos por toda la ciudad. Esto no puede pasar”, declaró a través de sus redes sociales.

La polémica se encendió el pasado martes 27 de marzo cuando un ciudadano denunció -en video- que un agente de tránsito le había retenido su bicicleta por no portar la tarjeta de propiedad.

Cadena sostuvo que no conoce ningún otro país o ciudad que tenga tales requisitos y que la experiencia más “memorable” al respecto la protagonizaron los nazis, quienes durante cuatro años (entre 1940 y 1944, en plena II Guerra Mundial) intentaron desestimular el uso de la bicicleta en Holanda, decomisando los vehículos o exigiendo su documentación.

Carlos Cadena Gaitán , Ph.D. en movilidad sostenible de la Universidad Maastricht de Holanda, aseguró que la idea de multar a un ciclista por no llevar la factura es incoherente. “Estamos urgidos de facilitarle las cosas a los ciclistas en el día a día, porque precisamente la ciudad está necesitada de tener muchos más en sus calles”, declaró.

Camila Pinzón, integrante de la Embajada Holandesa de la Bicicleta, explicó que en ese país -líder en movilidad sostenible- ninguna autoridad exige documentos de los vehículos de dos ruedas. Ni siquiera es obligatorio portar casco o chaleco, y eso que el 26% de los desplazamientos se hacen en este tipo de vehículos. En Medellín esa cifra es de apenas 0,9%, según la encuesta Origen - Destino del Área Metropolitana (realizada en 2012 y en proceso de actualización).

David Ríos, estudiante de doctorado en la ciudad francesa de Burdeos, explicó que allí tampoco es necesario tener papeles para andar en cicla.

“Yo compré una bicicleta de segunda y anduve con ella hasta que me la robaron, porque eso sí pasa mucho. De hecho ni siquiera tuve que usar casco porque en la ciudad es solo obligatorio para los niños”, explicó.

Edwin Giraldo, colombiano residente en Washington, Estados Unidos, manifestó que en esa ciudad “todo es sugerido pero no obligatorio. No hay sanción por no portar casco, chaleco o luces” y contó que incluso esos vehículos se pueden llevar en buses y en metro. La única prohibición es la de usar vías interestatales. “Nunca verás a un ciclista en las grandes avenidas”, acotó.

Juan David Ramírez, ingeniero de sistemas colombiano que reside en Buenos Aires, Argentina, narró que en esa ciudad tampoco se exigen tarjetas de propiedad para las bicicletas. “El uso de casco y luces en la noche sí es obligatorio, pero nada más”, indicó.

Cuando compró su bicicleta, Ramírez recibió además de la factura, una tarjeta que especifica marca, modelo y número de marco del vehículo.

Ya en Brasil, Cavalcante Silva, funcionario de la alcaldía de Natal -una de las ciudades donde más se usa la bicicleta en ese país- confesó que en los viajes cotidianos a ningún ciclista se le exige portar documentos del vehículo. “Solamente en caso de una denuncia por robo o de que te lleves la bicicleta en un avión, tendrías que presentar la factura de compra”, dijo.

En Colombia, aunque algunas tiendas entregan tarjetas de propiedad, no hay un estándar ni registro oficial de las mismas. Fuentes de la Policía Metropolitana le dijeron a EL COLOMBIANO que hoy no tienen cómo comprobar la veracidad de ese documento. “Y si la bicicleta se compró de segunda, el enredo es más grande porque casi nunca hay ni factura”, dijeron.