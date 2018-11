Babilonia: otro edificio enfermo que caerá

En resolución No. 110428 del 6 de noviembre, la administración municipal confirmó que, según los estudios de vulnerabilidad presentados por Ruiz Sánchez y Asociados, Babilonia tiene defectos de construcción, materiales que no son suficientemente resisistentes y patologías asociadas al agotamiento estructural que han debilitado progresivamente el edificio, a tal punto que hoy “amenaza ruina”.

Ángela Ramírez, administradora del edificio y propietaria de uno de los apartamentos, aseguró que la demolición no es la mejor noticia para ella y sus vecinos, pero aclaró que prefieren que se les garantice la seguridad y la vida. “En el evento de una repotenciación, lo que queremos es que haya alguien que responda por esa obra, porque si va a ser solamente la constructora, no confiaríamos en un trabajo hecho por ellos”, dijo.

Aunque aún no se ha hecho público el 100% de los estudios, Muñoz adelantó que el documento dejó al descubierto que el proceso constructivo no se hizo acorde con lo licenciado por la Curaduría Primera, que además hay dificultades en la resistencia de los materiales y que no se tiene certeza de que el edificio haya contado con la profundidad necesaria en sus fundaciones, pues no hay una bitácora del proceso constructivo.

El edificio Babilonia fue licenciado por la Curaduría Primera de Itagüí, en un documento con cálculos firmados por los ingenieros Jhonier Iván Mena Romaña y Adriana Aguirre Castaño. Ambos se comunicaron con EL COLOMBIANO para informar que no eran los calculistas de este proyecto a pesar de que en los documentos oficiales aparecen sus nombres, matrícula profesional, firma y sello.

La constructora no ha respondido aún quiénes fueron los diseñadores estructurales finales del edificio.

Cada apartamento, según Ramírez, tuvo un costo de entre $100 y $275 millones, y como gancho de venta ofrecían la ubicación, pues es vecina al almacén Éxito.

“En 2016 radiqué las primeras PQR por las grietas que se presentaban. El constructor hizo unas reparaciones y decía que tenían que ver con el asentamiento del edificio, pero las grietas reaparecían”, indicó la administradora.

En junio de 2018, y tras la apertura de nuevas grietas y la falla en una de las columnas, la oficina de Gestión del Riesgo de Itagüí ordenó evacuar la estructura que, desde ese momento, quedó bajo custodia de la constructora.

En los tres meses siguientes, Ruiz Sánchez y Asociados elaboró y presentó un estudio de vulnerabilidad, el mismo que sirvió como base para concluir que “el edificio no aguantaría un proceso de repotenciación, por la debilidad constructiva que tiene”, según explicó el secretario Muñoz.