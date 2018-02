Colegio y hogar, llamados a frenar violencia

La realidad de las familias de hoy es de padres ausentes y esto trae repercusiones. Así lo expresa el sicólogo de la Universidad San Buenaventura, Norman Darío Moreno, experto e investigador en temas de transformación de la familia, crianza y problemas en la adolescencia.

“Se nos perdió la comunicación, la cercanía, el diálogo con los hijos. Un chico agresivo que matonea a los compañeros tiene un ambiente desfavorable en casa y expresa afuera mucho del conflicto que vive en su hogar”, señala.

Para Moreno, muchos niños no son únicamente agredidos de manera física en su hogar, también son víctimas de abandono, no les prestan atención ni a sus padres les preocupa lo que les pase.

“Hay un resentimiento y es natural que ellos, si su inconformidad es con papá o mamá, busquen desquitarse con el primero que encuentren y resulte menos amenazante”, agrega.

Según el académico, ninguna persona es agresiva de nacimiento y en el caso de las estudiantes del Inem, “algo les está faltando y esa carencia se debe buscar en sus hogares, con sus familias”.

Al respecto, Hernán Darío Gil, docente del Centro de Humanidades de la UPB, considera que lo sucedido con las estudiantes es el reflejo de un modelo de violencia del que los adultos son protagonistas.

“Ahí está el espejo de esta sociedad que aún es violenta. Los niños están aprendiendo atacar con lo que para el otro es lo más importante. En este caso el pelo de la niña, y por eso se lo cortan”, dice.

Gil también cuestiona la falta de solidaridad de quienes participaron grabando la pelea, pero no hicieron nada para detenerla.

“Uno puede borrar la violencia con diálogo, la posibilidad de la palabra. Pero no lo hacemos: mi papá no me habla, me echa cantaleta. Y eso es diferente a hablar. A los muchachos de esta sociedad, si uno les conversa de su propia realidad, escuchan”, anota.