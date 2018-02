El Mónaco será derribado en unos meses: Alcalde

“Si no contamos la historia, la cuentan por nosotros. Durante muchos años se ha dejado vender la idea de nuestro país y de nuestra ciudad especialmente, a través de series que hoy no corresponden a la realidad. No somos la Medellín de Netflix, y por eso tenemos que transformar esas realidades. Tiene que existir un turismo que agregue y no un turismo depredador”, insistió Gutiérrez Zuluaga.

La idea del mandatario comenzó a tomar fuerza en mayo del año pasado, cuando propuso que la Policía Nacional, que administra el inmueble, entregue el edificio a la Alcaldía de Medellín, la cual asumiría el costo de la demolición y la construcción del nuevo espacio, en el que se rendiría homenaje a los agentes de la institución, militares, jueces, funcionarios y ciudadanos asesinados por los narcotraficantes.

La idea fue bien recibida entre los vecinos del barrio Santa María de los Ángeles, quienes han sentido los efectos de los ataques y del abandono del edificio Mónaco.

El año pasado, el alcalde Gutiérrez dijo que esta propuesta ya había sido informada al presidente Juan Manuel Santos y al general Jorge Hernado Nieto Rojas, director de la Policía Nacional.

Hasta hoy no se conoce una respuesta oficial al pedido del mandatario.