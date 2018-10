El Poli no se escapa de la crisis de las universidades

L uis Fernando Sierra , docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (JIC), estaría dictando clases esta semana de no ser por la suspensión temporal de su contrato, junto con el de otros 1.300 docentes de cátedra de esta institución.

Libardo Álvarez, rector del Poli JIC, explicó que hasta que no exista normalidad académica, no es posible pagar los salarios. “Así lo dice el contrato y así lo estipula la norma”, dijo.

Álvarez indicó que el paro no solo genera la suspensión de los contratos, sino que también representa pérdidas y la inversión adicional de recursos que la institución no dispone. Un día de paro, manifestó el rector, le cuesta al Poli JIC 400 millones de pesos, en una institución que acumula un déficit de $7.000 millones. “Respetamos la decisión de los estudiantes y el llamado al Gobierno Nacional para que establezca una política de financiación de la educación pública”, añadió el rector, “pero el paro no es una medida sana para nosotros”.

Adrián Felipe Villa, estudiante de Ingeniería Agropecuaria e integrante de la Organización Estudiantil del JIC, expresó que el cese de actividades de los estudiantes se prolongará hasta el 11 de octubre, con el fin de sumarse a la marcha nacional por la educación pública el 10 de octubre y participar de la agenda de movilizaciones.

Entre las exigencias del movimiento estudiantil, explicó Villa, se encuentran un aumento del presupuesto nacional para la educación superior pública de $4,5 billones, gratuidad en las matrículas, fortalecimiento del bienestar estudiantil y ampliación de la planta docente.

Para Daniel Fernández, estudiante de Contaduría Pública y miembro de la Oficina estudiantil politecniana, la suspensión de los contratos es una medida de presión que está ejerciendo la administración sobre los estudiantes. “¿Quién se va a quedar totalmente tranquilo sabiendo que un profesor de cátedra no tendrá sueldo? Nosotros también defendemos a los profesores. Los docentes de cátedra tienen los contratos más inestables y mal pagos”, dijo.

El rector Álvarez explicó que asistirá a la próxima asamblea de estudiantes del 11 de octubre, para exponer la situación y hacer un llamado a que levanten el cese de actividades. Por ahora, sigue la incertidumbre para los docentes: “No sabemos hasta cuándo se alargará el cese o si se recortará el semestre. Tenemos que esperar a que se reanuden actividades para que nuestros contratos estén nuevamente vigentes” .