En Murindó más de mil personas están incomunicadas y sin agua

Esto ha provocado que no haya agua ni forma de salir de la zona. El alcalde de Murindó, Jorge Eliecer Maturana, confirmó que la situación ha dejado sin acceso de agua a 6 comunidades, y otras 4 permanecen incomunicadas. Esa dificultad de movilización ya habría provocado la muerte de un menor de edad que no pudo ser atendido en un centro médico.

Denuncias

¿Quién responde? El personero denuncia que aunque tanto el municipio como la gobernación están al tanto de la situación, su accionar no ha sido el adecuado.

“A inicios del 2018 la Personería interpuso una acción de tutela contra el municipio, la empresa de servicios públicos y la Gobernación de Antioquia, para obligar el suministro de agua potable de estas comunidades. Aunque el fallo ya está en firme y daba un plazo de tres meses para implementar un sistema de suministro de agua que garantizara el liquido en tiempo de sequía, los tres meses se vencieron y el fallo no se ha cumplido”.

Además de ello, Urón denuncia que la alcaldía de Murindó no ha convocado al Consejo de Gestión del Riesgo del municipio, la única entidad facultada para hacer un análisis técnico que le permita a la administración declarar calamidad pública. “No la han convocado porque no habían contratado a las personas. SI no existe esta entidad, que es la primera instancia obligada a tomar acciones, es muy difícil encontrar soluciones”, señaló.

Hay que resaltar que la ley colombiana estipula que este tipo de emergencias deben ser tratadas a nivel municipal. Si la contingencia sobrepasa la capacidad operativa y financiera del municipio, este debe declararse en calamidad pública, momento en el que la gobernación puede intervenir.

El alcalde de Murindó, Jorge Eliecer Maturana, le respondió a EL COLOMBIANO que el Consejo de Gestión del Riesgo sí se ha convocado y está haciendo un constante seguimiento de la situación. “A más tardar mañana (martes 8 de enero), vamos a declarar calamidad pública y vamos a solicitar ayuda del gobernador”, dijo Maturana.

El alcalde señaló que las dificultades de acceso han torpedeado la respuesta institucional. Mientras las autoridades encuentran caminos para tratar la emergencia, cada vez son más las personas que presentan cuadros clínicos de diarrea y otras enfermedades intestinal, denuncia el personero, quien además agrega que interpondrá otra acción de tutela en los próximos días.