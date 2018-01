Empresa Metro de Medellín está lista para repotenciar 42 trenes

Diego zapata córdoba

Master en Gestión de Transporte

“Hay que aplaudir el esfuerzo que ha hecho el Metro en llevar la tarjeta Cívica como medio de pago para las rutas integradas, me parece un esfuerzo muy importante y que, a mi juicio, es un logro de la empresa Metro más allá de la gestión de la Alcaldía o del Área Metropolitana. Un tema para mejorar sería la estrategia de recarga externa, falta pedagogía e información para que los usuarios hagan la recarga por fuera del sistema y que conozcan dónde están ubicados los puntos; ese es un corto circuito que hay que mejorar. Muy bien por cable Picacho y el avance que tuvo el proyecto en 2017. Considero que la gerencia del proyecto del tranvía por la 80 no debería ser una dependencia de la EDU sino del Metro. La gerencia de Operaciones Urbanas del Metro está buscando replicar el modelo de ser operadores urbanos, esa es una apuesta muy grande y creo que es el camino correcto para gestionar los recursos que permitirán expandir el sistema. Por otra parte, la empresa no debería jubilar trenes, por el contrario debería invertir en un sistema de señalización más moderno para mejorar las frecuencias en horas pico. Finalmente, creo que la Cultura Metro debe ir más allá del torniquete, no solo por la empresa, sino por todos los usuarios del sistema.