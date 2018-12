Japón inspira a cerca de mil empresas de Medellín

Si no hubiera conocido la cultura empresarial japonesa hoy no existiría Green Vet S.A.S, así lo admite Catalina Valencia Arcila, propietaria de la emrpesa dedicada a la distribución de insumos agroveterinarios, pues la manera como operaba su negocio no le estaba generando los rendimientos necesarios para crecer, sostenerse y obtener utilidades.

El modelo japonés de organización empresarial lo conoció a través de Enplanta, un programa de la Alcaldía de Medellín que realiza acompañamiento a empresas manufactureras y de servicios a través del aprendizaje Kaizen, que promueve la productividad, la rentabilidad y la competitividad, practicada en el país oriental con un éxito reconocido a nivel mundial.

Las herramientas del conocimiento Kaizen le fueron transferidas a Medellín en convenio entre el país nipón y el Centro Tecnológico de Antioquia, que es el encargado de asesorar a las empresas locales seleccionadas por Enplanta - 201 por año- para obtener las asesorías, ya sea en sus aulas o en las propias empresas, pues el programa desarrolla parte teórica y parte práctica.

La idea es que, aplicando los conocimientos Kaizen, los empresarios implementen cambios al interior de sus empresas, lo cual ayuda a fortalecer todos sus procesos productivos y de operación.

Desde 2012, cuando inició Enplanta, se han beneficiado 987 empresas locales, tanto manufactureras como de servicios, y algunas, incluso, han viajado a Japón en misiones de aprendizaje para reforzar lo aprendido y vivir, en el terreno, todo el impacto que la cultura de esa nación tiene tanto a nivel empresarial como en la organización social.

Paula Andrea Zapata Galeano, secretaria de Desarrollo Económico (e), explica que la metodología Kaizen se conoce como el método Toyota.

“Japón ya le hizo a Medellín la transferencia de ese conocimiento, el CTA tiene las competencias para enseñarla a las empresas locales. Hay una interacción con ese país, con la Embajada en Colombia, y la ciudad ya tiene las capacidades para transferirla a nivel local”, señala Paula Andrea.

Una revolución

Volviendo al caso de Catalina Valencia, de Green Vet, ella señala que haber conocido la cultura Kaizen significó prácticamente una revolución para su compañía, la cual empezó hace seis años con su esposo, y funcionaba en su casa.

“Cuando ingresé al programa de Enplanta se me abrieron todas las oportunidades. Una fue poder empezar a hacer negocios a nivel internacional y la otra tener nuevas líneas en el país. Cuando estaba en el proceso con Enplanta me salió el registro empresarial y eso le dio mucha solidez a mi proyecto”, expresa.

En total, en Green Vet se practicaron 17 acciones de mejora entre agosto de 2017 y noviembre de 2018, relacionadas prácticamente con todos los procesos de la compañía. La empresaria enumera como principales los cambios en las áreas financiera, contable y en las estrategias de empaque.

Uno de los más importantes puntos fue que sus empleados, además de empezar a obtener mejor remuneración, se volvieron expertos en el tema de los agroinsumos en sus zonas de operación.

“Antes, ellos iban a las regiones cargando en maletines los productos, ahora llevan catálogos, lo que les dio confort, pero también la oportunidad de capacitar a sus clientes, educarlos en lo que es lo más conveniente para sus necesidades”, señala Catalina.

Temas como la señalización, la organización de las bodegas de almacenamiento, el empoderamiento de la fuerza de ventas, tener una imagen corporativa, un eslogan y hacer indicadores de gestión, empezaron a marcar un crecimiento que le permitió a Catalina jamás volver a pensar en la idea de cambiar de negocio.

Múltiples beneficios

Fernanda Mejía, analista de proyectos del CTA, explica que al programa Enplanta pueden acceder las empresas que tengan registro en cámara de comercio, con mínimo seis meses de haber sido constituidas, tener más de dos empleados y estar ubicadas en la capital antioqueña.

“Cada inicio de año se hacen las convocatorias desde la Alcaldía, si la empresa es apta para el programa y es aceptada, se firma un acta de compromiso de recibir el acompañamiento”, explica Fernanda.

Según los indicadores, 829 empresas han reportado ahorros con un retorno de inversión de $12.0 por cada peso invertido. Al programa acceden gratuitamente las empresas de menos de cinco empleados y de ahí en adelante tienen costos según la cantidad. El proceso se realiza a través de las plataformas digitales de la Alcaldía.

Al final del año, las diez empresas que mejor realizaron el proceso son seleccionadas para viajar a Japón y allí vivir in situ la cultura Kaizen, lo que les ayuda a afianzar sus conocimientos y la aplicación en sus empresas. Hasta ahora, 52 compañías se han beneficiado con el viaje. Green Vet es una de éstas.

“Enplanta es un voto de confianza para transformar modelos y volverlos más productivos, al tiempo que aprenden de los grandes; es un avance en la tarea de generar condiciones para el desarrollo económico de Medellín”, expresa María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.