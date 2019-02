En Caucasia, panfleto paraliza al comercio

Este fin de semana, gran parte de los establecimientos comerciales en Caucasia estuvieron cerrados.

En ese municipio del Bajo Cauca antioqueño los habitantes volvieron a tener miedo por cuenta de un supuesto panfleto amenazante que circula desde hace varias semanas en Whatsapp y cuya veracidad ha sido desmentida por las autoridades.

La misiva, firmada con logos del Eln y la estructura criminal “los Caparrapos”, ordenaba a los comerciantes no abrir al público ni sábado, ni domingo.

El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del distrito de Policía de Caucasia, enfatizó en que este documento es falso y que los comerciantes no tienen porqué atemorizarse.

Aún así los locales comerciales cerraron sus puertas y, de acuerdo con la Policía, algunos de los propietarios denunciaron que una mujer pasó por los negocios intimidándolos para no prestar el servicio. “La comunidad no entregó ninguna descripción particular, por lo que no se ha podido corroborar que este suceso fuera verídico”, dijo Mazo.

Para dar un parte de tranquilidad, las autoridades reforzaron el acompañamiento con operativos de control en diferentes sectores del municipio, tanto en tiendas y almacenes como a vehículos y motocicletas. Pese a la amplia difusión que tuvo el supuesto panfleto, el coronel Mazo sostiene que varios locales comerciales sí operaron, especialmente aquellos dedicados al entretenimiento nocturno, como bares y discotecas.

Con todo y el control policial, el municipio vivió una noche violenta. La Policía informó de dos homicidios en el casco urbano, uno en el barrio Pueblo Nuevo y otro en el sector de Villa Arabia.

El coronel Mazo explicó que estos homicidios responderían a la confrontación entre la subestructura Julio César Vargas, del Clan del Golfo y Virgilio Peralta Arenas, de “los Caparrapos”.