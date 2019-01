En qué van los proyectos bandera de Luis Pérez

“Quedó la estructuración del proyecto y lograr incluirlo en el PMT, en el que hoy no está, pues desde la Gobernación anterior Antioquia quedó por fuera”, enfatiza.

La diputada Ana Cristina Moreno aclara que se ha generado una expectativa mal infundada sobre el ferrocarril, pues en el Plan no se establece como meta su construcción.

“(...) La meta se cumplirá, una vez el proyecto se radique en el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación y se suscriba el convenio de cofinanciación (...)”, anota y añade que aún no ha sido aprobada por la junta de la Promotora ni la Gobernación la propuesta final para el modelo férreo a implementar, y solo cuando esto se defina habrá estructuración financiera.

Revivir el ferrocarril, como lo plantea el proyecto del Plan de Desarrollo, no es tarea fácil. El gobernador Luis Pérez asumió ese reto impulsando, en el corto plazo, el tren de cercanías (entre Amagá y Barbosa) para transporte de pasajeros y residuos sólidos en el Valle de Aburrá y buscando hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro Ferroviario.

Sin embargo, según el diputado Luis Peláez , hoy no hay un solo kilómetro de ciclorrutas construidas en las regiones del departamento, lo que muestra que este es otro proyecto detonante en el papel.

Para la diputada, Ana Cristina Moreno, el proyecto es tan complejo, que incluso hace décadas no se creaba una universidad pública. “No ha podido formalizarse ante la Dian, pues no se tiene información clara sobre el tipo de normatividad jurídica en esa actividad”, apuntó y confió en que el gobierno de Iván Duque se comprometió con la acreditación de los programas para iniciar clases en 2019.

La propuesta de Luis Pérez, en torno al campo, con la creación de una Empresa de Desarrollo Agropecuario, era la de “liderar la creación de una empresa para ordenar e impulsar el desarrollo integral del departamento buscando la dignificación del campesino, su familia y su rol en la sociedad”.

De los proyectos detonantes, este es el que presenta un panorama más incierto, según la diputada, Ana Moreno, al convertirse en el fondo Antioquia Siembra. “La expectativa inicial se cambió y eso es un hecho no cumplido. No despegó”.

En abril de 2016 la Gobernación, a través de su secretario de Agricultura, Jaime Garzón, planteaba recursos por $500.000 millones para hacer realidad el proyecto que pretendía aprovechar 140.000 hectáreas en Antioquia para producción agropecuaria.

El diputado Luis Peláez afirma que Antioquia Siembra se proponía ayudar a los campesinos con recursos, pero lo que se hizo fue crear un banco con tasas muy altas.

“Hoy no tiene resultados y se convirtió en un negocio financiero que no presta en condiciones especiales a los agricultores, a los campesinos. No ayuda al campo”, dice.

Ofelia Elcy Velásquez, directora de Planeación, subraya que con Antioquia Siembra se logró la disponibilidad, mediante convenios de garantías con el Banco Agrario, de $487.500 millones para prestar a campesinos. Sin embargo, no especificó cuánto de esa suma se ha logrado entregar. “Los municipios avanzan en capacitación y asesoría para que con los campesinos y asociaciones presenten y estructuren proyectos”, concluye.