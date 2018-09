“Este año radicaré el tranvía ante la Nación”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene hoy la más alta calificación que da la encuesta hecha por Invamer para medir la gestión de gobierno en el Valle de Aburrá, junto con su colega de Envigado, Raúl Cardona (ver gráfico). No obstante, ha enfrentado días difíciles con la crisis de Hidroituango, el aumento en los homicidios, la captura de su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, y la falta de recursos para el tranvía de la 80.

¿En qué ha cambiado el panorama de la ciudad con la captura de cabecillas?

“Primero se ha mandado un mensaje muy importante: que se les acabó el cuarto de hora y la zona de confort. Que hay autoridad y le apostamos a la legalidad (...) Pero el tema de fondo no es capturar; las capturas hay que lograrlas, es lo mínimo, pero el fondo es cómo se desarticulan las estructuras, cómo avanzamos en la lucha contra el lavado de activos, cómo aplicamos la extinción de dominio. La lucha tiene que continuar”.

¿Qué pasa con las extorsiones, hurtos y homicidios?

“La Fiscalía y la Policía hace un mes mostraban que las cifras de este año y el pasado no son comparables con años anteriores, pues existe un proceso de unificación de estadísticas. Cuando hablamos de desarticular estructuras tiene que ser frente a cada tipo de delito y es cierto que lo que más afecta a la ciudadanía hoy es el hurto, la extorsión y el narcomenudeo en los barrios. Por eso todas las estrategias están diseñadas hacia allá. Hay más operatividad, las cifras lo demuestran”.

¿Es indispensable que haya sometimiento de bandas?

“Si usted se sienta a analizar bien, el lenguaje de las estructuras criminales cambió de tres años para acá. Llevaban varios años hablando de negociación y yo he sido claro en decir que con ellos no hay nada que negociar. A las estructuras hay que someterlas y en las últimas comunicaciones de los jefes que están en la cárcel, ofrecen sometimiento. Lo primero que diría es que esa no es mi competencia, es del Gobierno Nacional y la Fiscalía. Esto ya lo he discutido con el presidente Duque, con el Fiscal y es una decisión que está en manos de ellos”.

La ley de sometimiento no da cabida a las bandas del Aburrá. ¿Hará gestión para cambiar esa denominación?

“Eso le corresponde al Gobierno Nacional y a la Fiscalía. Yo sí dejo algo claro: de nada sirve que se someta un solo sector, o unos solos jefes. Ellos hablan desde las cárceles de entregar sus estructuras, pero eso debería tener unas condiciones claras: que sea sometimiento ante la justicia con las condiciones del Estado, que no solo es la entrega de los listados de quiénes hacen parte de la estructura, sino entrega de armas y dinero. Pero además deben decir quiénes son colaboradores”.

¿Ha recibido algún tipo de comunicación con cabecillas o sus representantes?

“Yo no me reúno con esa gente. Mensajes me llegan (...) La respuesta mía es que le dejen de hacer daño a la ciudad. Hoy varias de estas personas siguen delinquiendo desde las cárceles y lo que estoy pidiendo son traslados a Estados Unidos. El presidente Duque ya elevó la petición al gobierno americano y hace pocos días me reuní con la DEA”.

¿Qué significó para usted la captura de su secretario de Seguridad (Gustavo Villegas) y su aceptación de responsabilidad penal?

“En lo personal da tristeza, es una situación dura, pero he dicho que he confiado en él. A él no le imputaron delitos por concierto para delinquir, como se puso inicialmente. Es un tema que he dejado en manos de la investigación por el respeto que tengo por la Fiscalía, y lo que aspiro es que se pueda aclarar al 100 % y que él pueda rápido recobrar su libertad. No he dudado de él”.

¿Cómo ha vivido la crisis de Hidroituango y el panorama financiero de EPM?

“Fueron días muy difíciles, situaciones muy complejas, pero tomamos decisiones que evitaron la tragedia. Lo que estuvo en juego fue la vida de muchas personas y todas las decisiones se tomaron pensando en que lo más importante es la vida. Por eso se tomó la decisión de inundar casa de máquinas, de no haberlo hecho hubiera ocurrido una tragedia. Esperemos que en los próximos meses, una vez estén dadas las condiciones para cerrar casa de máquinas, sepamos el estado real y superar la contingencia. Frente al panorama financiero, estamos hablando que EPM es sólida y quiero recordar que es y seguirá siendo 100 % pública. Pero aún hay un riesgo frente al proyecto, es necesario tomar decisiones como la política de austeridad que permita ahorros de $1 billón, redefinición de proyectos estratégicos y por eso la decisión de llevar al Concejo la discusión sobre la desinversión de activos. En ningún momento implica participación de privados en EPM”.

La auditoría de la Contraloría a Hidroituango es demoledora: 462 páginas, 35 hallazgos, 8 de ellos con posible incidencia penal. ¿Quién va a responder?

“Los responsables. Yo he ordenado que se abran todos los procesos disciplinarios necesarios para dar con ellos. La característica de EPM, como empresa, los valores con los que fue creada, no es suministrar información falsa y quien hizo eso tiene que responder. El gerente de la empresa tomó decisiones administrativas, entendiendo que tiene que respetar debidos procesos, pero ya tomó decisiones para garantizar la transparencia en el avance de las investigaciones”.

¿Qué puede suceder si Hidroituango no es viable?

“Cuando se hace la pregunta de cuál sería el peor escenario, Jorge Londoño (gerente de EPM) dice que es que el proyecto no sea viable. Pero ese no es el escenario que tenemos hoy. No me quiero referir a eso porque soy optimista en lo que puede pasar. Estamos tomando decisiones correctas para superar la crisis, garantizar la operatividad y las transferencias al Municipio”.

¿Qué pasó con el tranvía de la 80? ¿Se va a ir con la frustración de no lograrlo?

“La frustración sería no hacer nada y los proyectos no salen de un día para otro. Este proyecto estaba conceptualizado pero no financiado, ni definida su estructuración técnica y legal. Durante los primeros dos años y medio hicimos esa estructuración. En los próximos meses llevaré el proyecto completo al Conpes. Así lo hablé con el presidente Duque, para solicitar recursos y aplicar Ley de Metros. Mientras eso sucede, tenemos diseños de los intercambios viales”.

¿Qué ha pasado con Savia Salud y la banca para estructurar un nuevo modelo?

“Se está avanzando, mantengo mi posición de que no debe ser liquidada. Tenemos 1,7 millones de afiliados en el departamento y durante tres meses no ha dado pérdidas gracias a modelos que hemos implementado y a decisiones tomadas, con un pacto en el que las instituciones públicas de salud bajamos en 25 % tarifas, especialmente en el Hospital General, el Hospital Concejo de Medellín y Metrosalud”.

¿Liquidará la sociedad Parques del Río?

“El proyecto no solo lo continuamos sino que lo salvamos porque le faltaban $100.000 millones. Pusimos los recursos y el proyecto será entregado el año entrante. A la ciudadanía siempre hay que decirle la verdad y cuando crearon la sociedad y querían avanzar en las diferentes fases, nunca se le informó a la ciudadanía ni a nosotros en el empalme que se iba a cobrar valorización para las siguientes fases y que iba a haber peaje. ¿Por qué ocultaron esa información?”.

Le han criticado la presencia suya en redes. ¿Qué le aporta a su gestión?

“Me gusta comunicarme con la gente y una de mis obligaciones es contar lo que pasa, lo que hago y lo que cuento es lo que pasa. Para mí es una alternativa de comunicarme de manera más rápida porque la gente me puede escribir y me pueden hacer críticas porque no me choca. Entiendo que siempre va a haber gente que no le guste y lo respeto”.

¿Qué es “la bodega de Fico”?

“No sé qué es”.

Hubo una investigación del periódico De La Urbe donde habla de una estructura financiada para manipular las redes sociales...

“Eso no es cierto”.

¿Cómo operan sus redes?

“A través de la Secretaría de Comunicaciones. Además yo mismo, a través de mi cuenta, soy quien posteo, comento y respondo”.

¿Quién es Mateo Vahos, supuesto creador de “la bodega de Fico”?

“Una persona que quiero mucho, que ha trabajado con nosotros hace muchos años y cumple un papel fundamental en esta ciudad. Y yo lo respeto y admiro mucho”.

¿Qué vinculación tuvo con su campaña y tiene con la Alcaldía?

“Tiene contrato con la Alcaldía y en mi campaña siempre ha estado cercano a mí. Es amigo mío y va a seguir estando conmigo. Eso espero”.

¿Tiene aspiraciones presidenciales?

“Yo quiero seguir en lo público. Es un tema de vocación y ganas y quiero seguir trabajando por mi ciudad y mi país desde donde pueda estar”.