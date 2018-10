¿Sabe usted a dónde van los escombros que salen de su casa?

ánibal sepúlveda

Director Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria

ANÁLISIS

Las tareas pendientes de normatividad y del Municipio

El primero de enero de 2018 entró en vigencia la resolución 0472 del 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que deroga la 541 de 1994 y fija los deberes y derechos para el generador de residuos de construcción y demolición (como se llama técnicamente a los escombros). Esta establece las siguientes definiciones: quien los produce en menor, mediana y gran escala es generador; quien transporta o almacena temporalmente en un punto limpio, es un gestor de transporte (motococheros, volquetas y los servicios especializados, como Interaseo, Emvarias). El gestor se debe registrar en páginas o registros, que abren las autoridades ambientales, que entidades como el Área Metropolitana ya las tiene, pero el problema llega con los transportadores, pues la norma no le estableció obligaciones para que se registraran. La regla dice que cuando uno genera un residuo de construcción debe contratar el servicio con un gestor transportador registrado que le entregue un papel y le diga que el servicio va a un sitio seguro.

Pero ahí llega el bache, pues no se están registrando ni las autoridad los reciben, porque la norma no lo dejó claro. Los define como actores del ciclo de escombros, pero no les asignó tareas o procedimientos puntuales. En Bogotá, por ejemplo, tienen una norma específica (resolución 1115 de 2012) que establece que el transportador se tiene que registrar en la secretaría Distrital de Ambiente. Ahora, el peligro con eso es que si no tiene bajo control al transportador, pues no se le puede dar un certificado, porque no está avalado en ninguna parte, que es lo que tendría que exigir. Si una persona está demoliendo su casa y contrata una volqueta, no sabe si esta va a llevar los escombros a un sitio de disposición final aprobado o a una quebrada o parque, que es lo que suele suceder.

Retomando la problemática de Medellín, la falta de espacios autorizados también agrava la situación. Están las denuncias de presuntos controles y exigencias para que un ciudadano del común contrate a un motocoche y no pueda entregar los residuos por cuenta propia porque no lo dejan. Ahora, con el cierre de La Iguaná queda como única alternativa el punto en La Ladera, pero la gente no va a atravesar la ciudad para llevar los escombros.

El responsable de tener puntos limpios es el Municipio. Dicen que no hay lotes, pero hay que buscarlos y además garantizar que se legalicen dentro del POT para que luego no regrese el problema de los cierres.