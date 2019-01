¿Alcanzará a entregar esta alcaldía sus obras de infraestructura?

Los proyectos estratégicos de la administración del alcalde Federico Gutiérrez están en buena parte en las manos de su secretaria de Infraestructura Paula Palacio.

Las obras de renovación del Centro, la adecuación del espacio público para una mejor conectividad peatonal y ambiental (incluidas las ciclorrutas) con el sistema de transporte público; la construcción de vías como la Regional del Norte, que sale a licitación la próxima semana, y el cable del Picacho deberán estar listas, o muy avanzadas, al culminar 2019.

Este es el balance del estado de esos proyectos.

Comenzó el año con un balance de más de 1.000 obras en ejecución, cómo se pueden resumir

“El 2018 cierra con un balance positivo porque alcanzamos un billón de pesos de inversión, de los cuales el 98 % fueron ejecutados en proyectos estratégicos y de mantenimiento de la ciudad. Nosotros trabajamos básicamente en dos líneas: proyectos asociados al espacio público y proyectos asociados a los sistemas de movilidad, ambas enmarcadas con un sello de urbanismo ambiental”.

De ese paquete hace parte el cable Picacho...

“En los de movilidad sostenible está el cable. Allí vamos en un 35 % en una etapa que es lenta porque es la de gestión predial. Ya se completó la adquisición en el sector donde va el sistema de transporte. Los predios que faltan, que son 47, corresponden a la zona de urbanismo del proyecto, que no impiden avanzar en la ejecución de las obras. El sistema electromecánico ya está en un 65 %. También en movilidad sostenible logramos detonar el proyecto de metroplús por la avenida Oriental, que conectará la estación Industriales con Prado. Ya hay diseños finalizados, predios y licitación en marcha de los buses que van a rodar por esta línea. Hay avances en el corredor de la 80 y en proyectos asociados a mejores condiciones para el peatón”.

Precisamente, ¿qué se destaca en esa inversión de la pirámide de movilidad que contempla el POT?

“Vamos a cerrar el 2019 con una inversión de $90.000 millones y 210.000 metros cuadrados en espacio público en toda la ciudad. Esto ya se empieza a notar. Hay corredores terminados como el de la 30A, el de la 10, en distintas comunas como la de Villahermosa, Manrique, varios puntos en Belén, en La Floresta, es una apuesta por la movilidad peatonal segura. En infraestructura para el ciclista también pudimos avanzar a pesar de ser uno de los proyectos más complejos en términos de aprobaciones, porque implica transformaciones en las secciones viales. En esta materia finalizamos el 2018 con 44,23 kilómetros, entre ejecutados y en ejecución, y al finalizar 2019 la meta es 80 kilómetros, de los cuales 60 se trabajan desde la administración y 20 los aporta el Área Metropolitana. Instalamos más de 800 cicloparqueaderos públicos, cada uno con ente 12 y 15 puestos. Hay 30 estaciones de Encicla. Y terminamos obras como la ciclorruta de Las Vegas y el circuito que hay en Ciudad del Río, por mencionar algunos”.

El arreglo de la malla vial ha sido una de las mayores demandas de la ciudadanía, ¿se logró mejorar las condiciones?

“Teníamos una malla vial en condiciones regulares, el 70% presentaba ya un deterioro normal por los años y porque falta de mantenimiento, que en el caso de las vías debe ser permanente para que pueda estar en buenas condiciones de transitabilidad. El alcalde se puso como meta que Medellín volviera a sentir orgullo de tener vías sin huecos. Y por eso a mediados de 2017 iniciamos la intervención. En 2018 se invirtieron $98.000 millones y rehabilitamos vías tan importantes como San Juan, Las Palmas, Las Vegas, la 10, la vía a Santo Domingo, algunos puntos de la Autopista Sur y hacia el norte. Y seguimos con la estrategia de tener una cuadrilla por cada comuna que nos permita tener atención rápida a los huecos que nos reporta la ciudadanía. Al finalizar 2019, vamos a alcanzar inversiones por $308.000 millones y eso va a significar que habrá vías sin necesidad de inversión alta en 12 o 15 años y eso es bueno en términos presupuestales para la ciudad. Este año vamos a trabajar fuerte sobre Colombia (desde Bolívar hasta la 65), Carabobo (entre San Juan y la 33), avenida Oriental (entre San Juan y Villanueva) y en algunas vías principales del Centro, que han sido muy tocadas por la renovación de redes. También entraremos fuerte en los barrios con rehabilitaciones”.

En cumplimiento del Plan de Desarrollo, ¿cómo está la Secretaría teniendo en cuenta que los primeros tres años fue bajo el cumplimiento y el cuarto año es de la ejecución?

“Tocas un tema muy importante y es que la Secretaría no tiene fases intermedias en el cumplimiento de los indicadores. Por ejemplo, Parques del Río representa el 12 % del Plan (y hoy va en ejecución en el 60%) pero solo podré reportarlo cuando esté terminado. No hay entregas intermedias en términos de indicadores. Este año, en mitad del semestre tendremos los indicadores cumplidos en la mayoría, porque hay obras que van más allá del periodo de gobierno como el corredor de la 80 o metroplús. Consideramos que vamos por la ruta correcta para cumplir con las obras”.

¿Cuál es el proyecto que está hoy más atrasado en las metas de la Secretaría?

“Frente a metas, vamos bien. El que ha resultado más complejo es el de las ciclorrutas porque surtir las etapas previas, sobre todo en las aprobaciones, ha significado retos, pero seguimos evaluando todos los días con Movilidad y Planeación para alcanzar la meta. En 14 años, las administraciones construyeron 40 kilómetros, y nosotros en cuatro años estamos hablando de 80 kilómetros nuevos. Ha tardado más tiempo que los demás proyectos, pero la meta es alcanzable”.

¿Cuáles son esas complejidades? ¿Tienen que ver con el Plan de Ordenamiento?

“El POT ya dio unos lineamientos en torno a la movilidad. Ya nos dijo cuál es el modelo de ciudad. Tiene la pirámide invertida, en la parte superior está el peatón y el ciclista y de ahí las inversiones se hacen con conciencia de que nos conecte a los centros donde hay más población y a los sistemas de transporte. Estos esquemas que se trabajan de conectividad peatonal y de ciclorrutas deben conectarse al sistema integrado de transporte de alta y mediana capacidad, que es la segunda prioridad. En tercer lugar el transporte de carga y en la última escala el transporte particular. Ya hay una normativa, pero cuando eso se lleva a nivel de detalle a las vías nos toca entrar a competir con el uso del vehículo particular (realidad existente en la ciudad). Planeación revisa y nos dice que tal vía no se puede reducir o que no hay recursos para comprar predios para ampliar, todas esas complejidades nos llevan a repensar el diseño de las ciclorrutas”.

¿Esos 15 kilómetros de ciclorrutas que faltan donde se harán?

“Una parte en el Centro, conectando con vías principales. Tenemos otros puntos como la avenida Guayabal. Viene el tramo 3 en Las Vegas, entre Eafit hasta la quebrada La Zúñiga. Hacia el norte, la conectividad entre las universidades Nacional y de Antioquia, con conexión con el puente de la Madre Laura. Y otro proyecto que es Carabobo Norte, que llegará con ciclorrutas e irá hasta los límites de Bello”.

¿Si se habilitará el paso vehicular por Parques del Río el próximo mes?

“Llevamos el 62 % en ejecución. El soterrado va muy adelante, incluso la excavación ya terminó en noviembre. Se están adelantando las losas, se trabaja sobre las vías de ingreso al soterrado. Se ha avanzado mucho, después de finalizar esa etapa compleja de traslado de redes principales (tanto las secas como las húmedas del costado oriental). Finalizamos también las pasarelas peatonales del sur y del norte, que tienen un alto componente de urbanismo. En marzo estaremos dando paso por el soterrado y en septiembre entregar el parque completo”.

¿Cómo va la intervención en el Centro?

“Es una de las intervenciones estratégicas de esta administración. Son 53 obras entre parques y conectividades peatonales. Son cerca de 350.000 metros cuadrados de espacio público renovado. Ya se pueden ver obras finalizadas como Galería Bolívar, con 56.000 metros cuadrados. El paseo de La Playa en el tramo 2 está a punto de entregarse, que es el que va entre la avenida Oriental y la Plaza Botero. El tramo 1 va en un 30 % (entre el teatro Pablo Tobón y la avenida Oriental). El corredor Córdoba avanza en un 85 %, conecta a Ayacucho con La Playa. Es espacio peatonal. Destaco también el proyecto de fachadas en Junín que se logró con la vinculación del sector privado. El corredor de Boyacá es otra de las intervenciones emblemáticas y ya está en un 93 %. Allí tuvimos un hallazgo arqueológico que va a quedar a la vista de los ciudadanos. También estamos haciendo intervención en Amador, donde suspendimos obras en diciembre por solicitud de los comerciantes.

Y sigue Maturín, entre la avenida Ferrocarril y Bolívar. Allí intervendremos 35.000 metros cuadrados, ya adjudicamos y la próxima semana arrancamos obras. Esperamos entregar entre agosto y septiembre. El Centro tiene las principales obras de ejecución en un nivel muy alto. En cuanto al Pasaje La Bastilla es un corredor muy importante no solo de renovación del espacio público sino de desarrollo económico y como lugar para contar las historias del Centro. Todos estos proyectos obedecen al concepto de infraestructura, que tiene sentido para los ciudadanos cuando, o mejoran su calidad de vida o les permite disfrutar del espacio público. Todo lo que se asocia a la transformación física tiene sentido para los ciudadanos si se les pone contenido. Eso lo hemos visto con el Paseo Bolívar, con la presencia de artistas, lo que se hizo en Navidad, los comerciantes dicen que les ha servido esa apropiación del espacio.

Y finalmente, el corredor verde de la avenida Oriental, que está marcando un hito. Tener por allí el metroplús contribuirá a mejorar las condiciones ambientales, la conectividad y el tiempo de desplazamiento de los pasajeros”.

¿Qué quedará pendiente en el Centro por parte de esta administración?

“Del Centro vamos a alcanzar a entregar todo lo que hemos proyectado. Incluso Maturín, que es uno de los más grandes después de La Playa”.

¿Cómo va la ampliación de la Regional Norte, en esta primera fase?

“Ese primer tramo, que es desde la calle 77 hasta el sector conocido como Cuatro Bocas, saldrá a licitación la próxima semana. Ya se surtió el primer momento, que es el más complejo, de la adquisición predial. Viene el tramo dos, que es desde Cuatro Bocas hasta el puente de la Madre Laura y esperamos que en febrero salga a licitación y entre marzo y abril licitaremos el tramo tres, entre el puente de la Madre Laura y su conexión con el que viene ejecutando el Área Metropolitana en el norte.

Los dos primeros tramos los entregamos al finalizar el año y el tercero queda en ejecución, financiado. El valor de este inversión es superior a los $120.000 millones. Cerca del 45 % de esos recursos corresponden a la adquisición predial y al reasentamiento de las familias. Es un recurso importante porque el compromiso es con las familias”.

¿Cómo se resolvió el malestar que hubo en Provenza por la tala de árboles?

“Este proyecto se había licitado en el 2015. Era un par vial que comunicaba la 32 y hacía un par vial por la 35 generando vías en un solo sentido por ambas conexiones. Cuando se hizo el análisis forestal por la 35, teníamos que hacer un aprovechamiento (tala) de más de 544 árboles y fuera de eso había una afectación social muy fuerte porque es una área muy consolidada en comercio y turismo. Un estudio nos arrojó que pasar el par vial por la carrera 36 traería más beneficio en términos financieros y ambientales, pues ya la tala sería solo de 133 árboles. La reposición allá es de 1 a 3, lo que significa que habrá 426 árboles nuevos, que ya estamos sembrando. También nos pidieron revisar la ejecución en diciembre para no afectar el comercio y lo que se hizo fue trabajar en otro frente .