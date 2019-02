Formalización minera en Antioquia, proceso que se hace con las “uñas”

Rodrigo Negrete Montes

Abogado temas minero-energéticos

“El derecho a explotar minas en Colombia se da en virtud de un contrato de un título minero, sumado a la autorización ambiental. En estricto sentido, se requiere un título más una licencia. Si no se tiene título, se es ilegal. La misma ley debe decir cómo se puede formalizar la explotación sin título. El problema actual es que no hay ley que determine esos procesos, desde que el Consejo de Estado, en 2015, suspendió el Decreto 933 que establecía cómo se debía llevar a cabo la formalización, porque no era una ley. Hoy existe un vacío legal. El Gobierno Nacional y el Congreso se han demorado en expedir la norma”.