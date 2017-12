Indignación por foto de contratistas de la Alcaldía de Medellín con “Popeye”

Esta no es la primera vez que el mandatario manifiesta su malestar con la atención que recibe “Popeye”. En 2016 en un entrevista con la Revista Semana aseguró que “el país debería hacer un pacto para no ensalzar más y no poner de referente a estas personas que tanto daño nos ha hecho, no más apología al delito”.

Además aseguró que la lucha contra la criminalidad -bandera de su administración- está combatiendo un fenómeno que “Popeye” y todo el cartel de Medellín ayudaron a construir. “Ahí se ve todos los días las consecuencias de lo que generaron y el dolor para las víctimas y de tantas personas, y ahora parece que para ellos esto es un juego. Aparece en redes sociales, posa como autoridad moral. Estas personas deben tener una sanción moral por parte de la sociedad”, dijo en su momento.

Viralidad las redes

Uno de los usuarios que la compartió fue Jeferson Banguera, quien en su cuenta de Facebook condenó el hecho, al igual que otros ciudadanos. “Esas cosas son lamentables”, dijo Julio Escobar Canas. Y Astrid Ospina apuntó: “Muy delicada esa situación. Las señoras representan a la legalidad y se toman una foto en un mural que evoca la igualdad y la inclusión, pero con una basura que personifica la peor época de nuestra región y los delitos por los cuales nos señalan en todo el mundo”.

Estas fueron otras reacciones de ciudadanos: