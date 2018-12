Fotomultas locales, con aval a medias

Lo primero que debe saber es que las normas no son retroactivas; es decir, no puede reclamar por una fotomulta impuesta hace una semana. El plazo para homologar las cámaras finalizó el 18 de diciembre; es decir, que las que no recibieron el visto bueno no pueden operar desde el 19 de diciembre. El abogado Mauricio Flórez explicó que para reclamar por una fotodetección injusta hay dos caminos. El primero se usa cuando la notificación de la infracción llegó en el tiempo determinado por ley (18 días hábiles). “Ahí se pide una audiencia con el agente que validó el comparendo. Uno puede reconocer la falta y pagar con el 50% de descuento, o llevar al infractor si el que conducía era otro, o alegar si hay irregularidades como falta de señalización”, dijo. El segundo camino es el del derecho de petición y la tutela, que se interponen cuando el usuario no fue notificado a tiempo.