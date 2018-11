Luis Pérez pide a Fiscalía cerrar sus denuncias contra Alonso Salazar

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acaba de sorprender con una carta enviada a la Fiscalía de Medellín, en la cual pide cesar todas las acciones judiciales que adelanta ante dicha entidad contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

En su cuenta de Facebook, el mandatario antioqueño expone que “el perdón no cambia el pasado, pero es una luz para el futuro”.

En el mensaje, que va dirigido a la Fiscal 94 Local, afirma: “Declaro a los jueces y fiscales que he perdonado y he olvidado. Pido que cese toda acción judicial contra quienes me han ofendido. En particular, solicito que cese toda acción judicial contra el Dr. Alonso Salazar. Perdonar alivia el interior y es la mejor manera de mirar al futuro sin miedos”.

En su carta, Pérez Gutiérrez sostiene que, en el pasado, fue objeto de injurias, calumnias e improperios que afectaron su vida pública y privada “provenientes de personas que actuaron bajo las pasiones inútiles de las campañas políticas”.

Al final, el mandatario recalca que se siente libre y feliz, porque no guarda venganzas, que solo tiene sentimientos de perdón y olvido.