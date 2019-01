La paradoja de vivir con hambre en la ciudad de la abundancia

La familia —María, sus seis hijos y dos hijos de una amiga que, de tanto visitarla, se fueron quedando mientras esperan a su madre que trabaja en el Bajo Cauca antioqueño— se come al día entre dos y tres kilos de comida. La cantidad es proporcional a la venta en los buses.

En la cocina de su casa en el barrio Enciso, María* hace cálculos para repartir dos pedazos de pollo entre ocho personas. La carne se la regaló un comerciante del centro de Medellín que no alcanzó a venderla en su cafetería. Y con los $4.000 que ella ganó, vendiendo dulces en los buses, compró una libra de arroz, un pedazo de panela, una bolsa de arepas y tres huevos que usará para el desayuno de la familia mañana, hasta cuando ella vuelva a conseguir dinero.

Una de cada tres toneladas de comida que se producen en Colombia termina en la basura. Así lo aseguró el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en un estudio de pérdida y desperdicio de alimentos, que realizó en 2016.

El 64 % de esos alimentos se pierde en las etapas de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial y el 36 % restante se desperdicia en las cadenas de comercio y los hogares.

Con esa cantidad de comida se podría alimentar a una ciudad como Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO- asegura que en Colombia se desperdician cada año, per cápita, 201 kilos de comida. La cifra es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que el 54,4 % de los hogares de Colombia vive en inseguridad alimentaria, esto quiere decir que su capacidad de acceso a los alimentos no es permanente y, por eso, no obtienen la energía necesaria para llevar una vida activa y saludable.

En el Valle de Aburrá el panorama no es muy distinto. Cada día entran a la Central Mayorista 9.500 toneladas de alimentos, incluyendo frutas, verduras, granos, lácteos y cárnicos. De ellos, entre 23 y 24 toneladas terminan como residuos que se transforman en abono en una estación ambiental. Y a la Plaza Minorista, el segundo sitio de comercio de alimentos más grande de la región, llegan cada día entre 560 y 690 toneladas de comida, de las cuales entre 22 y 26 toneladas terminan en los contenedores de basura.

Al mismo tiempo, el 58,6 % de los hogares no tiene garantizado el acceso constante a alimentos, según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín 2016 - 2028. La mayoría de esas familias viven en las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez), todas en el nororiente.