Así está Hidroituango, siete meses después de la contingencia

Los habitantes de Puerto Valdivia, ubicados aguas abajo de la presa, han sido los más afectados por la contingencia, pues tuvieron que dejar sus viviendas durante 5 meses.

Ayer el gobernador Pérez anunció que se está analizando la compra de un lote para trasladar el corregimiento.

“En Valdivia seguimos con el alcalde definiendo un lote para hacer un nuevo Puerto Valdivia, ya tenemos del Gobierno Nacional subsidios de $22 millones, y desde el Departamento y EPM estamos dispuestos a poner el resto”, declaró.

El alcalde de Valdivia Jonás Henao manifestó que hay un lote de privados ubicado cerca al estadero Brisas del Cauca, en el que se podrían construir 247 casas, pero que la negociación no ha avanzado.

“Yo no he hablado del tema con el Gobernador y EPM dijo que ese lote no lo compraba, entonces no se en qué va eso”, declaró Henao.

Hasta la fecha, y según el alcalde, unas 1.200 familias han regresado a Puerto Valdivia, algunas de ellas sin el visto bueno de EPM .