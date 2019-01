Hidroituango no afectará finanzas de Medellín: Alcaldía

Un exdirectivo del sector bancario lleva, desde hace tres años, las finanzas del Municipio de Medellín.

Se llama Orlando Uribe Villa y es el secretario de Hacienda. En sus manos está la administración de los más de $5 billones de presupuesto que tiene este año la ciudad y la responsabilidad de planear de dónde se sacarán los recursos para pagar los proyectos que requiere Medellín.

Al comenzar el último año de este gobierno, Uribe habló con EL COLOMBIANO para hacer un balance de lo sucedido con las finanzas municipales tras la contingencia de Hidroituango y proyectar qué encontrará el próximo alcalde.

En 2018, la contingencia de Hidroituango puso a todo el mundo a hacer cuentas. ¿Qué balance hace del año?

“Para nosotros fue un año muy positivo, y han sido tres años muy buenos por los retos. Hidroituango fue un suceso que nos retó a todos, que lo afrontamos partiendo de unas premisas: preservar la vida de las personas, el tema ambiental y salvar el proyecto. Dentro de la empresa, construimos escenarios en los que nos teníamos que mover: que la empresa pudiera continuar con el plan de inversiones superior a los $11 billones y que el Municipio pudiera seguir recibiendo las transferencias y eso lo estamos garantizando”.

¿Cuánto recibirá la ciudad por transferencias de EPM?

“En 2019 estaba aprobado dentro del presupuesto transferencias por $1,112 billones, pero esa cifra va a ser realmente superior”.

¿En cuánto?

“No puedo decir porque EPM no ha cerrado”.

¿Y cuál es el estimado?

“$100.000 millones más. Es decir, esperamos recibir $1,212 billones”.

¿Qué panorama le queda, en transferencias al alcalde que llegue?

“Para el año 2020 está previsto que transfieran $800.000 millones y seguramente será más, aunque no puedo decir ya cuánto porque falta que pasen las cosas de este año. Es una cifra similar a la que recibimos nosotros cuando llegamos.

Para el año 2021, EPM va a transferir $1,039 billones, y en 2022 será $1,8 billones porque aspiramos y esperamos que en ese año se paguen los seguros (de Hidroituango) y ahí entra plata directa. El próximo gobierno, por transferencias de EPM, va a recibir más de $488.000 millones de lo que recibimos en el cuatrienio”.

¿Ya están negociados esos seguros?

“No está negociado, porque están en la valoración”.

¿O sea que existe la posibilidad de que no paguen?

“Los seguros están concebidos para que se paguen”.

Pero hay investigaciones que podrían afectarlos...

“Exactamente, pero somos muy optimistas de que se entreguen esos recursos y por eso todo esto está dentro del abanico de posibilidades de que se dé o no se dé”.

¿Se puede decir que, pese a la magnitud de la emergencia, las finanzas del Municipio no se ven afectadas por Hidroituango?

“No se ven afectadas. Podemos garantizar abiertamente y darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía de que el Municipio de Medellín seguirá garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. No va haber ningún programa desfinanciado y lo podemos afirmar porque en 2019 el presupuesto está garantizado en más del 98 % para cubrir todo”.

¿Cómo va la ejecución presupuestal?

“Cumplimos con el presupuesto de ingresos y de gastos, pagamos la deuda, atendimos el funcionamiento, los proyectos de inversión se realizaron y la ejecución total, creo, estará superando el 98 %. Los presupuestos de recaudo fueron muy exitosos.

Los ciudadanos en Medellín asumen el pago de sus impuestos con una responsabilidad inmensa. De cada 100 facturas que yo emito me pagan 85, mientras la media nacional es de 50, esa es la confianza de los ciudadanos que ven sus impuestos reflejados en las obras y programas sociales”.

¿Cómo se está gestionando la mora?

“Hemos identificado que muchas personas no pagan, no porque no quieran sino porque no pueden. Venimos haciendo acompañamiento a los contribuyentes que no nos pueden pagar. Creamos una oficina en Plaza Mayor donde hay 200 personas listas para conciliar y les damos instrumentos. Por ejemplo: un contribuyente puede decir que da una cuota inicial y un plazo de 5 años para pagar la deuda.

En noviembre y diciembre tuvimos el bus de Hacienda, con el que nos fuimos a buscar conciliaciones: visitamos 12 comunas, operamos durante 40 días, atendimos a más de 2.680 contribuyentes, recaudamos $1.216 millones y acordamos facilidades de pago por $1.719 millones”.

¿Cómo estaba la cartera de morosos cuando llegó y cómo está hoy?

“La información de la cartera era dispersa, poco estructurada. Y cuando usted no sabe qué tiene, qué le deben y qué tiene que hacer para recaudar dinero, lo primero que hace es organizar la casa. Conformamos equipos que me ayudaron a estructurar la data para hacer el cobro y en esa dinámica hemos ido consolidando la información.

Con lo que se ha realizado hemos mejorado y creo que hoy podemos estar en una cartera vencida, que puede superar los $1,5 billones.

Pero es importante destacar que hemos incrementado el recaudo en muchas de las rentas. Entre 2016 y 2017 recibimos más de $120.000 millones en solo una renta: industria y comercio”.

¿Qué rentas le están dando más dinero a la ciudad?

“El Municipio tiene varias fuentes de financiación. Unos son los ingresos del Gobierno Nacional (Sistema General de Participaciones - SGP), los ingresos provenientes de EPM (transferencias) y los ingresos corrientes de libre destinación, donde tenemos 23 rentas.

Las dos más importantes son el impuesto predial y el de industria y comercio. Entre las dos recibimos más de 1,3 billones de pesos anuales. El predial es una renta más estática que obedece al crecimiento de la ciudad y de la construcción, y se ha incrementado entre un 5 y 6 % anual. La de industria y comercio es muy dinámica y ha crecido en cerca del 12 % por mayor eficiencia en recaudo.

Montamos un esquema que se llama inteligencia fiscal: estamos cruzando todas las bases de datos de la Dian, la Cámara de Comercio y la Alcaldía con otras entidades, para hacer seguimiento a lo que hacen y facturan los contribuyentes, para tener estas eficiencias”.

¿Cuánto se ha recogido por cada una de las rentas?

“En ingresos corrientes (rentas, SGP y EPM) teníamos un presupuesto de $2,9 billones y logramos $3 billones, es decir un 105,85 %. Recuerde que los datos son preliminares porque no hemos terminado el cierre. (Ver gráfico con tabla de ingresos).

El impuesto predial con destinación específica es un porcentaje de recursos que va para el Área Metropolitana, y la sobretasa a la gasolina con destinación específica son dineros que se van a pagar la deuda del metro”.

¿Cómo está el Municipio en deudas?

“Cuando yo recibí la secretaría, el Municipio estaba sin capacidad de endeudamiento: solamente se podía endeudar en $383.600 millones. A través de diversas acciones aumentamos esa capacidad a $1 billón.

La deuda hoy es de 1 billón 838 mil millones de pesos, de los cuales 1,1 billones de pesos es deuda interna y $677.031 millones es deuda externa. La externa es la deuda del Tranvía de Ayacucho que la estamos pagando en dólares: eran 250 millones de dólares y se suscribió con un dólar a $1.800, pero no le pusieron cobertura, y hoy lo estamos pagando con un dólar a $3.000 o $3.200, lo que incrementó el endeudamiento. Hoy no tenemos nuevas deudas en moneda extranjera”.

¿De cuánto va a ser el superávit del año?

“Los recaudos de noviembre y diciembre superaron las expectativas. El superávit va a ser superior a los $200.000 millones, una cifra superior a la que esperábamos.

Nosotros habíamos calculado un superávit de $130.000 millones y de esos, logramos incorporar de manera anticipada al presupuesto $83.000 millones. Así nos ahorramos los casi 9 meses que nos demoramos tramitando la destinación de ese dinero ante el Concejo y desembolsando.

Yo construí el presupuesto dándoles a las secretarías entre 95 y 97% de lo que necesitan y a algunas les queda faltando plata para acciones complementarias. Eso se va a cubrir con este dinero.

Entre las secretarías que necesitan recursos adicionales para algunos proyectos —porque las coberturas básicas están al 100 %— está Salud ($10.000 millones), Isvimed ($10.000 millones), Gestión y Control Territorial ($50.000 millones), Seguridad ($10.000 millones), Inclusión ($10.000 millones), Educación ($45.000 millones). Pero, insisto, todas las secretarías tienen cubiertas sus necesidades, esto complementa los proyectos” .