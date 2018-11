¿En qué consistió el Plan de Aceleración de obras en Hidroituango firmado en 2015?

Uno de los señalamientos recurrentes es que la determinación de no instalar compuertas en los túneles de desviación iniciales, la decisión de construir un tercer túnel y la ejecución del plan de aceleración fueron los que generaron la actual contingencia.

García respondió que las verificaciones de calidad de las obras en Hidroituango son “muy estrictas y no fueron modificadas. Hacer las cosas más rápido para qué no duren no tiene ningún sentido”. Indicó que la actual emergencia no está asociada a la aceleración, más allá de que la GAD se construyó como una alternativa para que no se atrasara más el proyecto.

“La contingencia no se dio porque el túnel se hubiera hecho mal. Se aplicaron las mismas prácticas que en los dos millones de metros cúbicos excavados en los otros túneles que prestaron servicio perfectamente. Es una falsa asociación que queda en el imaginario y que hace mucho daño porque este plan tenía un fin muy noble”, aseguró García.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, respondió al señalamiento con una analogía: “Suponga que voy para el aeropuerto, salgo de la oficina y me encuentro con un trancón grande. No voy a llegar a tiempo. Waze me muestra un camino alternativo para lograrlo. Eso fue lo que hicimos. Nada tiene que ver que el túnel se haya caído por haber tomado una ruta alternativa que nos mejoraría los tiempos de la obra”.