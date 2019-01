Ahora viene el reto de la segunda compuerta

Fueron 29 minutos y 34 segundos con los nervios de punta. La atención del país se situó ayer a 40 metros de profundidad en Hidroituango, mientras descendía la compuerta del túnel dos de captación hacia casa de máquinas, uno de los hitos necesarios para recuperar el proyecto hidroeléctrico.

Esa compuerta de acero de 85 toneladas (el peso promedio de 14 elefantes), mide 4,7 metros de ancho por 7,30 metros de alto y tiene un espesor de 80 centímetros.

Después de chequear 200 variables, durante las 48 horas previas, se activó el motor que permitió, de forma controlada, el descenso de la estructura en razón de un metro por cada 3,45 minutos, en promedio.

El proceso comenzó a las 6:30 a.m. Avanzó con celeridad durante ocho minutos hasta alcanzar el 62 % de ejecución, momento en el cual se frenó de manera controlada. Incluso a las 6:50 a.m. la compuerta retrocedió 5 %. Tres minutos después el contador se movió, la respiración contenida zafó y la estructura retomó el movimiento hasta concluir el 47 % restante, a las 6:59 a.m.

El gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, explicó que dicha pausa se hizo esperando que el sistema se estabilizara en el momento en que empezaba a ingresar más aire al túnel. Indicó que las vibraciones durante la maniobra fueron mínimas y que la compuerta no le exigió mucho al macizo rocoso.

El caudal se fue estabilizando con el paso de los minutos. Antes de la maniobra estaba en 738 metros cúbicos por segundo (m3/seg.) y al final de la tarde se situó en 450 m3/seg.

Al interior de la inundada casa de máquinas también bajó el nivel de agua, al menos cinco metros entre las cotas 239 y 234 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que el peso de la montaña, antes soportado por el agua, fue reemplazado por aire, lo que se traduce en señal de estabilidad del techo de la caverna.