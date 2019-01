¿Qué tan grave es el hallazgo de socavón en Hidroituango?

Aclaró que el centro de monitoreo no ha detectado, hasta el momento, movimientos inusuales en la montaña, ni filtraciones en la presa.

Señaló, sin embargo, que es imposible garantizar que no existan más formaciones de este tipo en otra parte. En el mejor de los escenarios, añadió Maya Salazar, solo implicaría tiempos y costos adicionales para la reparación de la casa de máquinas.

Indicó que se han hecho cuatro perforaciones que han mostrado que la roca está intacta. Sobre la socavación, explicó que pese a que no se conoce la extensión lateral, tendría forma de cilindro, concentrado en un área específica, limitada por los túneles uno y dos de captación.

El gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que compareció ayer en la mañana a la rueda de prensa junto al alcalde Federico Gutiérrez, dijo que se enteró del hallazgo por comunicación del presidente Iván Duque y que solo hasta el miércoles en la noche fue llamado por EPM para informarle del nuevo percance.

“La situación se conoce desde el 27 de diciembre, no es un socavón que se haya hecho de la noche a la mañana. Era tiempo ya que tuviese un informe técnico. Es una situación extraña, no podemos decir que es de alta gravedad hasta que no haya un informe técnico definitivo”, dijo Pérez.

“Nos basaremos en los estudios de los expertos. Hasta el momento se mantienen las alertas por esta situación que nos obliga a actuar con prontitud”, declaró, por su parte, el alcalde Gutiérrez.

El gerente de la Sociedad Hidroituango, José Gustavo Jiménez Arango, precisó que de antemano se sabía que la casa de máquinas, sus conducciones e incluso las almenaras (caverna para la distribución del agua), pueden haber sufrido daños debido a su inundación desde el 10 de mayo. “Esperamos que el impacto sea el menor posible para retomar el proyecto con prontitud”. Dijo que a pesar del actual panorama, “peco de optimismo. Lástima que se presente esta situación pero pienso que vamos a tener proyecto, pese a todos estos bemoles”.