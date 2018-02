¿Por qué Medellín no tiene himno propio?

“En tiempos pasados, nos cuenta la historia, los himnos eran composiciones de carácter poético y que además se manifestaba a su vez con elementos sonoros.

Estos dos elementos primordiales se ligaban a la reverencia y elevación de alguno de los dioses. De esta manera podríamos afirmar que la génesis del himno es una verdadera expresión de gratitud, elevación, reafirmación de memoria histórica cultural y respeto por un objeto sustancial representativo de formas identitarias, que a su vez participa como símbolo de afirmación cultural.

Este proceso histórico se manifiesta a través de mutaciones y se llega en nuestro tiempo a darle significante al himno, como una composición musical de gran magnitud que desborda la solemnidad, cumpliendo con la función primordial de reconocer, apreciar, exaltar, los valores de un territorio o nación.

Medellín es vista a ojos de América Latina y el mundo como una de las ciudades que más se ha transformado, está en boca de muchos, y qué bueno reconocer en una que también ha sido de tradición sonora por las casas disqueras que funcionaron en este territorio, un canto propio que la identifique.

Todavía no es tarde para que la ciudad tenga su himno. Sería genial que brotara y se oficializara. Esto tiene que ser decisión de la Administración Municipal, y así al fin dejar el Himno Antioqueño para el departamento, no para un municipio en particular. No se puede meter todos los territorios en un mismo costal, esa es una forma de estandarizar las identidades de cada pueblo que son tan diversas.

Esta situación es el resultado del desconocimiento histórico de todas las administraciones sobre las particularidades que tiene Medellín. No faltan ideas, todos los años llegan nuevas propuestas de himnos para la ciudad, el tema va por otro lado”.

Fernando Pabón

Director Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia.