El profe que rescata de la basura la memoria de los paisas

El evento raro

El primer indicio de lo que luego se convertiría en una práctica de investigación ocurrió en 2014, como una epifanía. Oliver prefiere llamarlo un “evento raro”.

“El objeto no muere, aunque ese era su destino. Por eso se llama un evento raro, porque son cosas que no puedo explicar —comenta— ¿Por qué me atravesé con un mapamundi, un archivo, un tesoro? No sé. Todas las cosas en el mundo están conectadas. Usted no está aquí en vano”.

Ese año el investigador encontró, dentro de las bolsas de basura de cualquier depósito del Centro de Medellín, unos documentos literarios escritos a máquina por el dramaturgo Juan Guillermo Rúa Figueroa.

Eran seis textos, en los que figuraban varios cantos y consignas a los obreros de Colombia, fechados en octubre de 1977.

“¿Por qué los escritos de una persona terminan en la basura?”, se pregunta el profesor. “¿Quién era el escritor y dónde estaría el faltante del texto hallado?”, acota.

Aunque suene inverosímil, los documentos del dramaturgo se convirtieron en su tesis de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Una pesquisa que nació de la basura.

A este método de investigación Oliver lo llamó “Memorias de la Basura” y consiste en estudiar estas pequeñas historias fragmentadas y descartadas por las personas para entender los hábitos y las prácticas de una sociedad.

Por los objetos que ha encontrado ha pagado desde unos pocos pesos hasta tres millones, en una ocasión, por una recopilación de cartas en las que no encontró nada.

Durante cuatro años estudió una serie de dibujos, llamados “los cien de Picasso”, que resultaron ser falsificaciones de la obra del pintor español. Oliver cree que todo tiene una pretensión y que, por supuesto, el investigador no puede ser ingenuo: “Encontrarse eso es bonito e impactante, pero ,¿cómo llega aquí? Quizás exista también la intencionalidad del engaño. En Medellín se falsifican desde obras de arte, hasta monedas, objetos e indumentaria”.