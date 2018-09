Inclusión: la lucha de las personas con discapacidad en Antioquia

El día que el dibujante argentino Gusti Rosemffet conoció a su hijo Mallko, quiso desaparecer. “No era como me lo había imaginado. Llegó antes de tiempo, sin avisar, y... no lo acepté”, confiesa el artista.

Rosemffet dice que sintió uno de los miedos más grandes de su vida cuando se enteró que el niño había nacido con síndrome de Down, un trastorno genético causado por la presencia de un cromosoma adicional.

“Mi otro hijo tenía 8 años cuando nació Mallko y me preguntó qué era el síndrome de Down, yo traté de explicarle y le dije que igual lo íbamos a querer. El niño me respondió que no le interesaba si el bebé era verde, rojo o plateado, que siempre iba a ser su hermanito querido... y esa fue mi primera lección de aceptación”, cuenta el artista.

El argentino llegó a Medellín para participar en la Semana del Comité de Rehabilitación. Vino con su pareja y sus hijos precisamente para hablar de las experiencias de inclusión, de manejo de la discapacidad y del arte como herramienta para superar las limitaciones.