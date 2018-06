La crisis de Hidroituango en la voz de exgerentes

El patrimonio del grupo empresarial y sus rentas son propios y están totalmente separados de los bienes y de los fondos comunes del Municipio de Medellín. EPM no cuenta con aportes externos diferentes a la facturación por la prestación de sus servicios.

La expansión ha sido constante durante los últimos años, decisión que no ha sido ajena de polémicas. Entre sus negocios en el exterior están Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico los Cururos, en Chile; Ticsa, en México; Electricidad de Centroamérica, en El Salvador; y Ensa y la Hidroecológica del Teribe, en Panamá.

Las voces que cuestionan no hacen mella en quienes han tenido la responsabilidad de liderar EPM, la empresa más grande de Antioquia y una de las más importantes del país.

“Sobre lo que está pasando en Hidroituango guardo un silencio solidario y de apoyo a lo que está haciendo EPM, en medio de esta incertidumbre. Confío en el conocimiento de los técnicos y de los asesores, que dicho sea de paso, son los mejores del mundo. EPM y las entidades relacionadas con el proyecto tienen la mejor asesoría que se pueda esperar en geología, en geotecnia, en ingeniería hidráulica y en estructuras.

Lo que tenemos que hacer en este momento es acompañar a la empresa y a sus funcionarios y velar para que superen esta crisis.

Reitero el apoyo moral y físico a toda la gente que está allá, arriesgando su pellejo, para resolver este problema. El mejor mensaje que podemos mandar es solidaridad y apoyo con todos.

Esperemos que la crisis se resuelve, después habrá tiempo de emitir opiniones que correspondan, pero ahora se deben concentrar en la atención de la emergencia. Las controversias que se generan en nada contribuyen. Me parece irresponsable entablar polémicas en medio de esta tragedia. Nuestra energía y mejores deseos es para que finalmente se resuelva la contingencia, en beneficio de las comunidades aguas abajo y del país en general. Todo nuestro apoyo y la fortaleza para los funcionarios de EPM y del constructor para que no se sientan solos en medio de esta situación tan compleja. Estoy completamente seguro que vamos a salir adelante.

Este es un proyecto hidroeléctrico que lleva más de 50 años en estudios, no es un idea que salió de la manga en una administración. Ha sido una prioridad, no solo de la región, sino del país para resolver la atención de la demanda energética en el futuro. Está en manos de EPM, una empresa icono en Latinoamérica, con una alta reputación y de naturaleza pública, ejemplo y referente para el mundo. No podemos menos que luchar y buscar para que mantenga esa condición y siga siendo motor del desarrollo económico de la región”.