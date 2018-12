La FLA pagó $7.000 millones por sellos antifraude de origen dudoso

El archivo aparece como modificado por Santiago Arango Ríos , abogado de la Jurídica de la FLA. Tanto el jurista, como el gerente General, dijeron no conocer a Sánchez Sánchez, un personaje que según el área de Nómina no labora en esa industria licorera.

Tal regalo es la confesión de un presunto detrimento patrimonial de $267 millones para la Imprenta. Al ser consultado, el actual gerente de la empresa estatal dijo que “al respecto no tenemos conocimiento. La Imprenta Nacional no encima”.

La FLA ordenó que se retiraran todos los sellos. Los directivos de Accesos Holográficos afirmaron que se destruyeron los “no conformes”, o sea más de 5 millones, y se acordó importar, no la diferencia, sino otros 26 millones, nuevos, para evitar futuros inconvenientes. “Perdimos plata” y “prácticamente no hubo sobrecostos para la FLA”, aseguró Sánchez Sánchez.

A Bríñez se le envió el mensaje de su colega y se le solicitó copia de los registros de importación. Su respuesta aumentó el enigma sobre el supuesto origen sueco de los sellos antifraude de la FLA: “por decisión de nuestros abogados el tema de la información solicitada por parte suya a nuestra empresa no será posible enviarla, debido a que es un tema de un proyecto de seguridad no podemos facilitar a un particular este tipo de información. Solo si una autoridad colombiana nos lo pide con la debida justificación estudiaremos la petición”.

El 3 de diciembre de 2018, en entrevista personal, Humberto Bríñez Guzmán, representante legal de Accesos Holográficos sucursal en Colombia, le aseguró a EL COLOMBIANO que los sellos antifraude entregados a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) “no se levantan ni un milímetro”.

Tanto Bríñez, como Juan Carlos Sánchez Sánchez y Hanssen Andrés Bravo Mira, miembros del mismo grupo empresarial, afirmaron que todos los sellos malos fueron destruidos y que, por lo tanto, daban la seguridad de que el segundo lote de 26 millones de sellos, que fueron importados de Suecia, ya no tenían problemas.

Este diario les mostró un video, realizado el 30 de noviembre de 2018 en un almacén de cadena, en el que se aprecian sellos antifraude con distintos niveles de desprendimiento, otros que se levantan con una mínima presión de la uña, unos más que se rasgan como si fueran de papel y hasta etiquetas que, para evitar un mayor deterioro, fueron recubiertas con celofán, situación en la cual se pierde el holograma con la palabra “original”.

“No he visto eso en mis almacenes de cadena. Lo que sí he visto es que cuando se intenta levantar cómo se revienta la etiqueta. Fue un intento de desprendimiento de las etiquetas y queda claro en el video que se rompen y cumplen con su función de seguridad”, afirmó Juan Carlos Sánchez Sánchez.

“Qué buen video. El identificador de seguridad se rasgó. Cumplió su objetivo”, nos expresó vía Whatsapp el gerente general de la FLA, Iván Correa Calderón.

El video también fue compartido con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien se limitó a reportar que “Iván Correa me dijo hace una semana que no había ya problemas y que cualquier inconveniente que surgió en el pasado fue pagado por el contratista”.

Para José Leonardo Sánchez García, presidente de Sintrabecólicas seccional Medellín, en la propia FLA los sellos se desprenden. “Esa plata se perdió, como ocurrió en el gobierno de Luis Alfredo Ramos con los $17.000 millones que pagaron por unos sellos termoencogibles. Eso lo hizo Figurazione, una compañía en la que trabajó uno de los señores que hoy está con Accesos Holográficos”. Se refiere a Hanssen Andrés Bravo Mira, quien al ser consultado señaló que “sí señor. Trabajé antes con otra empresa que también son expertos en impresión de seguridad”.

Los problemas del levantamiento de los sellos antifraude que llevan las botellas de aguardiente de la FLA, fueron corroborados también en los supermercados Boom y Pacardyl, de la Central Mayorista de Antioquia. El abastecedor de estos comercios es la Esquina Azul, en donde su administrador comentó, en video disponible en www.elcolombiano.com, que la mala calidad de los sellos ya la había detectado. Su preocupación es que estas etiquetas terminen pasando a licor adulterado, dado que, con cuidado, se desprenden completas.

En Rentas Departamentales, la dependencia de la Gobernación de Antioquia encargada de combatir a los productores y comercializadores ilegales de licor, su titular, Norman Harry Posada, afirmó que “el método es seguro, si cumpliera. El problema es que no está cumpliendo. Frente a la destrucción, no me cumple, que era lo que se había hablado. La adhesión debería ser tan fuerte, que no permitiera el arrancado completo, ni que permitiera volver a pegar el sello. Esto, con el trajín del comercio, se cae”.