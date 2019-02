La vida criminal de la “Sagrada Familia”

María Ofelia murió indefensa en la soledad de su casa, una suerte santuario al Señor, en el oriente de Medellín, carrera 29 No 40A-62.

No fue esa la suerte de María Ofelia Echeverri Gómez , de 69 años, monja, brutalmente asesinada por miembros del clan familiar, liderado por la abuela, Amparo del Carmen Giraldo de Álvarez , quien involucraba a sus hijos y nietos.

Asesinarla no fue tarea de sicarios en moto y correspondió a principiantes. Como quien intenta sacrificar un cerdo, las asesinas o asesinos, nunca se supo quién lo hizo, atacaron a la monja con una puñalada al corazón. Al no acertar le hundieron otra y otra y muchas otras... tantas que, al final, quizás fue Dios quien se apiadó de su espíritu y sobrevino la muerte para que encontrara la paz eterna. El hecho conmocionó a numerosos sectores en la ciudad.

Pese a su bondad, la monja no dudó en señalar a “Sofía” como la ladrona de sus enseres y la denunció a las autoridades. La Personería de Medellín, que finalmente se encargó del caso de hurto, citó a la monja y a “Sofía” a una audiencia de conciliación, el 23 de abril de 2008, a las 4:00 p. m. En la mañana de ese día la monja fue asesinada dentro de lo que fue su residencia porque ya figuraba a nombre de la “Sagrada Familia”.

¿Cómo se desmontaron las fichas de esta pesadilla? El 4 de marzo de 2010 en la calle 58A No. 37-10, cerca del parque Obrero, 4:30 p. m. se detuvo un taxi del que salió una mujer, de nombre “Gloria”, pero que luego fue identificada como Amparo del Carmen.

Segundos después se acercó al vehículo por la ventanilla del conductor un muchacho que le dijo a este: “Agáchese”. Casi apoyándose sobre la cabeza del chofer le disparó a José Virgilio Gómez Vanegas, de 54 años, quien iba en la parte delantera del carro y luego a su esposa, cuyo nombre mantenemos en reserva porque hay cables de esta trama criminal aún sueltos.

José Virgilio murió en el acto. Su esposa, narró a EL COLOMBIANO ese momento fatal. (Ver recuadro). “El asesino era un muchachito de pantaloneta caída, le disparó tres veces a Virgilio. Le dije: por qué lo mató. Él me respondió ´a usted también le toca´ y empezó a dispararme en la cabeza. Fueron seis balazos, todos mortales, siempre buscando mi sien. Uno de ellos me entró por un ojo y me lo voló”.

En el rostro de la mujer se observan las cicatrices que dejaron los disparos a quemarropa al entrar y salir. El sicario los esperaba en una bicicleta. Quizás aturdido por lo que había hecho no fue capaz de conducir la cicla y se fue a pie, despacio. La Policía no tardó en llegar. El sicario sigue libre. La justicia nunca lo tocó.

En estado agonizante la mujer fue trasladada a Policlínica. Entre la vida y la muerte escuchó que un agente decía que se trataba de un ajuste de cuentas. Reaccionó y lo corrigió. “Cuál ajuste de cuentas. Nosotros acabábamos de salir de la Notaría Cuarta, donde le vendimos una casa a una señora “Gloria”, pero la escritura salió a nombre de Amparo del Carmen Álvarez de Giraldo, una anciana y veníamos en el taxi para que nos pagaran”.