La pelea del gobernador y EPM por Hidroituango, punto a punto

El rifirrafe por hechos relacionados con Hidroituango no paró con el cruce de denuncias penales entre la Gobernación y EPM. Esta última respondió ayer, punto por punto, a los ocho señalamientos que hizo el gobernador Luis Pérez, el lunes ante la Asamblea, y que calificó de “errores constructivos”.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo que pese a ser contratista, la relación con la Gobernación quedó reglada por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar y devolver” central).

“Para dirimir las diferencias se tienen previstos mecanismos jurídicos y técnicos que contempla dicho contrato. Es muy importante mantener la cordura, no estamos evadiendo la discusión técnica ni jurídica y si en algo tenemos que responder, lo haremos, pero exigimos que estas discusiones se hagan sin injurias ni calumnias”, dijo.

Contraargumentos

El consorcio y el diseñador también se sumaron a las réplicas a Pérez. Santiago García, director comercial y contractual del Consorcio CCC Ituango, explicó que el plan para destaponar los túneles iniciales de desviación no se pudo llevar a cabo por la imposibilidad de llegar al sitio.

“Lo intentamos en condiciones muy difíciles, pero no se logró por las inundaciones constantes de la zona”, dijo.

Sobre el potencial daño que sufrió el macizo por las voladuras, otro de los señalamientos del gobernador, respondió: “Excavamos 2,3 millones de metros cúbicos de roca en todo el proyecto. Se utilizaron 4.270 toneladas de explosivos y nunca hubo señal de inestabilidad en la montaña. Para remover el tapón izquierdo se utilizaron 2,3 toneladas, ni el 1 % de la carga usada en los demás túneles. Es improbable que afectaciones del macizo se asocien a voladuras”.

Luis Fernando Restrepo, gerente de Integral, diseñadora del proyecto, explicó que la Galería Auxiliar de Desvío (GAD) se construyó con los mismos parámetros de los túneles iniciales de desvío, estructuras que resistieron velocidades mayores durante cuatro años de operación.

“Son errores gravísimos”

Al término del consejo de seguridad de ayer, el gobernador le respondió a EPM. “Hagan su juicio si creen que la exposición en la Asamblea no fue seria, bien sustentada y si no revela gravísimos errores. Lo que pasa es que EPM, que es contratista, no está acostumbrada a esto”, declaró.

Sobre una posible mediación del presidente Iván Duque en el conflicto con EPM, respondió: “El presidente no me puede decir a mí que no reclame un contrato, excepto que me lo diga por escrito para que las autoridades digan si es procedente. No he podido entender porque esta gente se enoja, tampoco si no se han dado cuenta que son contratistas de la Gobernación”.