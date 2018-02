Avenida Las Palmas: una pista de piques clandestina a la vista de todos

La exhibición ilegal seguía; nadie los organizaba o asignaba un turno para correr y lucirse. Hasta que, de la nada, se robó todas las miradas un Chevrolet Camaro Six SS que bajó por ese tramo de Palmas a más de 140 kilómetros por hora, asustando a los conductores incautos que venían en sentido contrario, dejando boquiabiertos a los jóvenes espectadores y en ridículo a los que en ese instante paraban sus motos por la anhelada admiración colectiva.

Todavía no decido quién tenía más destreza y cometía la mayor imprudencia, si el muchacho de buso grueso y gorra que en ese momento paraba y picaba una Yamaha DT o el trabajador de uno los puestos de venta de comida, que con una mano controlaba el manubrio de una vieja moto boxer 150 y con la otra sostenía una bandeja con un pedido que debía llevar a 200 metros del mirador, donde unos espectadores querían calmar el frío al pie de sus vehículos con un chocolate caliente o una aguapanela con queso.

Un intenso olor a marihuana es lo primero que se siente. La mayoría de las más de 100 personas que llegaron en unas 30 motos y por lo menos 40 carros, parqueados a ambos lados del kilómetro 9+800 de la avenida Las Palmas, no quitan la mirada de la vía. Todos están allí por lo mismo, ver los piques ilegales y las paradas en moto que entre las 9:00 y 12:00 de la noche se apropian de un tramo de 750 metros de uno de los principales corredores que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño y el aeropuerto internacional José María Córdova.

—No, esos pelaos son muy buenos; no les tiembla nada. Yo vengo mucho y a mí nunca me ha tocado un accidente—, me respondió como si tuviera el don de la omnipresencia.

Pero se equivoca, porque el pasado 12 de enero, dos motos que al parecer participaban en piques ilegales chocaron contra dos vehículos a la altura del segundo mirador, en la calzada de descenso. Seis personas resultaron heridas y por fortuna no hubo víctimas fatales. Tres máquinas de bomberos y cinco ambulancias llegaron al sitio para atender la emergencia y trasladar a los heridos hasta diferentes clínicas

Según reportes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, una de las motos huyó del sitio pero su conductor fue localizado horas después cuando, por su propia cuenta, acudió a una clínica buscando urgente atención médica.