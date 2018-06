Así funciona la red de “lavado de oro” en Antioquia

El Ministerio de Minas y la Gobernación de Antioquia están tras la pista de los poseedores de 11 títulos mineros que el año pasado exportaron más de 600 kilos de oro, a pesar de que sus minas no están operando. Junto a ellos, están buscando a otros 7 poseedores de títulos que exportaron -entre 2016 y 2017- más oro del que podían sacar, teniendo en cuenta la capacidad instalada en sus vetas.

La revelación la hizo el viceministro de Minas, Carlos Cante, en entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO.

Según Cante, el oro sin sustento legal suma casi dos toneladas, equivalentes al 10 % de lo exportado desde Antioquia entre 2016 y 2017.

“Quiero decirle a unos señores que están utilizando los títulos mineros para lavar oro proveniente de la explotación ilícita que les vamos a caducar los títulos”, dijo el Viceministro, quien aclaró que esas empresas no pueden producir, mientras los propietarios explican de dónde sacaron el metal.

“Las inconsistencias en esos 18 títulos mineros tienen un valor comercial de 46 millones de dólares”, agregó.

Estas irregularidades fueron detectadas por el Ministerio y la Agencia Nacional de Minería, luego de cruzar los registros de exportación y las declaraciones que los empresarios hicieron para el pago de regalías.

¿Quiénes son?

Luego de encontrar diferencias en los registros, el Viceministerio de Minas le pidió a la Secretaría de Minas de Antioquia que visitara las explotaciones en cuestión.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas del Departamento, explicó que sus funcionarios hicieron las visitas de campo a las minas, muchas de ellas ubicadas en Remedios y otros municipios del Nordeste Antioqueño, y encontraron que 11 no tenían ningún tipo de explotación y que, además, muchas ni siquiera poseían licencia ambiental vigente.

“Todavía no podemos revelar quiénes son porque esto dio pie a una investigación de las autoridades ambientales y otra de la Fiscalía. A ellos ya les suspendimos las licencias, o sea que hoy no pueden explotar ni vender oro, y en máximo seis meses deberán explicar qué pasó con ese mineral. Si no logran sustentar todo, el título entrará en caducidad”, aclaró.

La funcionaria indicó que hay un par de casos de empresas que tienen permiso vigente para labores de exploración, pero que están sacando oro sin tener plan de trabajo y obra (PTO) avalado por las autoridades.

Cante cree que las irregularidades en las exportaciones son producto de la acción de grupos ilegales, aunque no descartó que en algunos de los casos el fraude no esté en manos de los mineros sino de comercializadores que a la hora de exportar hayan presentado certificados de origen fraudulentos (documento que explica de dónde salió el oro).

“En ese caso, la Fiscalía está presta a realizar las investigaciones (....) Pero en la mayoría de casos lo que hemos podido ver es que son títulos que no tienen desarrollos mineros y que únicamente están sirviendo para lavar el oro de las explotaciones ilegales. Es decir, hay un título pero usted no ve una mina, o si la hay no tiene la capacidad suficiente para generar lo que está reportando”, aclaró.