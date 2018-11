Lluvias produjeron emergencias en el norte y occidente de la ciudad

michel lópez

Habitante de La Iguaná

“Eran más o menos las 6 de la tarde cuando nos dijeron que se había salido la quebrada. Yo miré por la ventana de mi negocio y cuando salí, el agua ya me llegaba a los tobillos. De repente, en cuestión de segundos, el agua comenzó a bajar como si estuviera represada, con una fuerza impresionante y no me dio tiempo de sacar nada. Se inundó el negocio y toda la sede comunal”.