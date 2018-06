Venezolanos en Medellín: censo y registro

Luego de dos meses de operaciones que iniciaron en abril, finalizó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos –RAMV– en Medellín, un proceso que fue atendido en el municipio por la Personería en sus instalaciones de La Alpujarra y la Casa de Justicia El Bosque, en Carabobo norte.

De acuerdo con Juan Fernando Gómez, personero encargado de Medellín, el paso siguiente es que la información recogida en este censo le permita al Gobierno Nacional consolidar una estrategia que garantice la regularización de los migrantes y la protección de sus derechos básicos: “lo que va a permitir esto es que se tracen políticas públicas en beneficio de salvaguardar la dignidad humana de los migrantes, que puedan acceder a un sistema de seguridad social en salud y puedan estar dentro de un contrato laboral regido por leyes colombianas, para que no sigan siendo explotados como se ha venido denunciando”, explicó.

Desde la Personería de Medellín se establecieron mecanismos de atención en salud que garantizan a los migrantes venezolanos irregulares el acceso a urgencias vitales y asesoría en materia laboral.

El personero encargado indicó que el balance de esta labor de registro realizada en el municipio es positivo y que los resultados del RAMV indican que, de los 21.850 registros efectuados en los diferentes puntos habilitados del departamento de Antioquia, la Personería de Medellín atendió un total de 14.353, es decir 8.443 núcleos familiares.

Sin embargo, Gómez explica que es posible que algunos migrantes venezolanos hayan evadido el registro por temor, por lo que se realizó un trabajo pedagógico con las autoridades locales y con los líderes de las colonias venezolanas para atacar este estigma: “Al inicio había desconfianza, ellos no tenían muy claro para qué se habían recolectado esos datos, tenían miedo de ser deportados o de que se les sancionara con algún tipo de multa. Se hizo claridad en que esto no tendría ninguna sanción, pero también se explicó que el solo diligenciamiento del registro no iba a otorgar ningún estatus migratorio”, aclaró.

Toni Vitola, coordinador del partido político venezolano Voluntad Popular en Medellín, destacó que la principal preocupación de la población que se censó es regularizar su estatus migratorio y que con los resultados conseguidos en el registro se espera que el Gobierno Nacional pueda canalizar sus políticas de atención en los temas de salud, la posibilidad de garantizar empleos formales y la convalidación temporal de títulos universitarios.

“Algunos migrantes venezolanos son personas con estudios universitarios que podrían aportar mucho al crecimiento de Colombia, pero que se les ha complicado la validación del título ante el Ministerio de Educación para poder ejercer aquí en el país”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la presentación del Informe de Calidad de Vida de Medellín 2017, dijo que la situación de los venezolanos es una de sus principales preocupaciones, pues no existe una política nacional clara frente al manejo de la población.

Indicó, además, que los niños y adolescentes venezolanos que están llegando a Medellín tendrán un cupo para estudiar en los colegios oficiales.