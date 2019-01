La meta en Medellín y Antioquia: que nadie se quede sin estudio

La Secretaría de Educación de Medellín les recordó a las instituciones educativas que las listas de útiles y textos deben ser proporcionadas y no representar una carga económica fuerte para las familias. Estos no pueden ser exigidos en su totalidad al principio sino a medida que se vayan necesitando. En el caso de los uniformes, la directriz es que “en ningún caso, los estudiantes podrán ser desescolarizados por no asistir con el uniforme”. Además, los padres no están obligados a adquirir prendas exclusivas o de marcas definidas, respetando las características de sus manuales de convivencia. Y solo puede exigirse un uniforme para uso diario y otro para educación física, recreación y deporte.