Mascotas extraviadas, un drama que entristece vidas

¿Y para qué Navidad si no está Teddy? Diciembre seguirá siendo triste si Muñeco no regresa a casa. Y si Axel no aparece, el bullicio de Año Viejo tendrá un sabor amargo si antes del 31 nadie reporta que lo tiene o lo vio por ahí perdido.

Tres historias. Tres ausencias. Tres casos que muestran un drama que se volvió costumbre y que opaca un poco los esfuerzos que hace Medellín en protección animal: el de las mascotas perdidas.

En Facebook abundan las cuentas dedicadas a divulgar casos de perros y gatos extraviados que son buscados con desespero por sus dueños: Bloque de búsqueda de mascotas Antioquia; Perros y gatos perdidos y encontrados en Medellín; Perros perdidos y encontrados en Medellín; Perros y gatos en apuros Medellín; Perros y gatos perdidos y encontrados en Bello Antioquia; Difusión animal perdidos y encontrados Antioquia; y Adopta un callejerito, son algunas de esas páginas que se convierten casi que en la única opción para dar con su paradero cuando, por alguna circunstancia, las mascotas se marchan de casa y no vuelven. Son decenas de casos por día.

En los programas de bienestar animal aún no hay unidad de búsqueda de mascotas extraviadas, pero opera una unidad de apoyo al duelo para las familias de las que no aparecen, cuenta Alejandro Gaviria, abogado de la Inspección Ambiental de Medellín.

No hay Navidad sin Teddy

Este 24 se cumple un mes desde que Teddy, aprovechando un leve descuido, escapó por una rendija de la puerta de su apartamento en una unidad de San Antonio de Prado. Y desde esa fecha, la amargura y la ansiedad se tomaron este hogar, conformado por cinco personas.

Teddy era la mascota de Tatiana Gómez, una joven asistente veterinaria que, trabajando como guía ambiental, un día se topó con él cerca de una caneca de basura.

“Estaba pequeñito, de apenas un mes, lo llevé en un bolsillo del chaleco, lo iba a dar en adopción, pero me encariñé y ya no puedo vivir sin su compañía”, relata Tatiana.

Teddy escapó en los momentos previos a un aguacero: caían rayos y truenos que lo asustaron. Ante la tristeza por su ausencia, la familia no instaló este año pesebre ni alumbrado ni adornos. En la casa, se decoró un mural de bienvenida para el perrito, criollo, de tres años y mocho de una pata trasera, para esperar su regreso. Además, cada día, la familia sale a buscarlo, en carro o a pie, por San Antonio de Prado o por los lugares donde alguien les reporta haber visto “uno igualito”, aunque siempre ha sido falsa alarma.

“Creo que está vivo, que está triste sin mí, pues era como mi sombra, y va a volver”, dice Tatiana.

Antonio García, adiestrador canino y modificador de conductas, con diplomado en Etología de la universidad CES, afirma que los perros no tienen la misma angustia de los humanos, pues su memoria es más limitada y no llegan al punto de extrañar mucho tiempo a un amo.

“Los perros no recuerdan de la misma forma; ellos reconocen el olor o la voz de los amos, o la casa donde vivieron, pero si no tienen esas sensaciones no sufren, se adaptan a otra familia que les dé cariño y respeto”, asegura y le sugiere a Tatiana que no se angustie por lo que puede estar sintiendo su mascota.

Muñeco, 10 meses de espera

El 13 de febrero de este año será una fecha casi de imposible olvido para Jhonny Morales, estudiante de sicología de la Universidad Luis Amigó, pues ese día perdió al amigo que lo acompañaba desde la infancia. No se trata de Javier, Daniel o Andrés, sino de Muñeco, un perrito de raza French Poodle, de doce años y ya casi ciego, que tenía desde los 9 años de edad, cuando se lo regalaron recién nacido.

“El día que se perdió mi papá, que vivía en una pieza en el Centro, se lo llevó para que lo acompañara unos días, y ese fue el error, porque él le dejó la puerta medio abierta y el perrito, en un descuido, se salió”, cuenta este joven de 21 años, quien a pesar de haber transcurrido ya diez meses, no para de buscarlo y esperarlo.

Dice que Muñeco estuvo con él desde los seis meses: dormían juntos, era su lazarillo para cada lugar donde él iba e incluso a la misma universidad lo llevaba.