Medellín priorizó los proyectos para el 2019

Alfredo Ruiz Restrepo, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, expresó que la importancia del programa de PP radica en que concibe la necesidad de la participación de los habitantes de Medellín en un tema sensible como es el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, añade el investigador, los ciudadanos de Medellín no se han apropiado del programa y las decisiones de los proyectos se han quedado, fundamentalmente, en los líderes sociales, organizaciones juveniles y las Juntas de Acción Comunal que ya tienen fuerza dentro del territorio.

“El ciudadano de a pie, me atrevo a decirlo, no conoce ni siquiera qué es el PP. Y eso se ha quedado, básicamente, en los líderes sociales. A los habitantes parece no interesarles mucho este tipo de iniciativas”, concluyó Ruiz.

Benoni Jiménez Fonnegra, presidente de Asocomunal de la comuna 4, señaló que para el caso de Aranjuez, la comunidad dio prioridad a los proyectos relacionados con educación superior, asistencia para el adulto mayor y mejoramiento de vivienda.

Jiménez manifestó que en la zona la votación virtual fue nula, mientras que en las jornadas presenciales aumentó la participación con respecto al año pasado.

A pesar de eso, agregó, la comunidad de Aranjuez siente que faltó un mayor ejercicio de difusión de las votaciones por parte de la Administración Municipal, dado que los habitantes conocieron el tarjetón solo ocho días antes.

El programa de PP les ha permitido atender los proyectos más solicitados, de acuerdo al Plan de Desarrollo.

“Eso ha hecho que las comunidades sí vean que sus necesidades se están traduciendo en obras”, dijo .