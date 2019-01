Medellín quiere construir residencias estudiantiles

Desde hace tres décadas que la Universidad Nacional dispone de residencias estudiantiles. Julio César Sánchez, director de Bienestar Universitario, recuerda que antes, incluso, estaban dentro del campus.

“En esta sede hay 11.000 estudiantes de pregrado y 2.000 de posgrado”, precisa Sánchez, “el 20 % proviene de otras regiones de Antioquia y de otros departamentos. El semestre pasado llegaron, además, 95 extranjeros”.

Pero la oferta de alojamiento en la ciudad es escasa y, dice Sánchez, las pocas habitaciones particulares disponibles suelen ser inasequibles para los estudiantes por sus altos costos.

Por eso la institución acondicionó dos casas y un edificio de cinco plantas (cada piso cuenta como una residencia), que sirven de hogar para 106 estudiantes. Eso es, aproximadamente, 16 jóvenes por cada alojamiento.

El programa subsidia el pago del arrendamiento y de servicios públicos, las residencias están amobladas y los recién llegados solo deben preocuparse por llevar sus pertenencias.

“De no ser por el programa, muchos no podrían venir. No les es posible pagar una habitación de 200 o 300 mil por fuera. Acá solo tienen que estudiar”, comenta Sánchez.

La Universidad de Antioquia no dispone de residencias, pero sí del plan denominado “Parceros”, el cual busca que estudiantes “anfitriones” orienten y acompañen a los foráneos que no conocen la ciudad.

Marcela Garcés, directora de Relaciones Internacionales de la U. de A., agrega que la institución recibe cada semestre, en promedio, entre 150 y 200 estudiantes nacionales y extranjeros en la modalidad de intercambio.

“Si a futuro se puede generar un sistema de alojamiento para los estudiantes que vengan de afuera, eso contribuiría al posicionamiento de Medellín como destino académico por excelencia”, dice Garcés.

La mayor suerte de hospedarse en una residencia, tal como lo describe Balentina, es que sus pasillos son el encuentro de muchas vidas. Y es allí, en las conversaciones de compañeros, en la coincidencia de culturas, en los que el aprendizaje encuentra nuevos retos, aportes y sentidos .