Reabrirán camas para aliviar congestión en urgencias de Metrosalud, en Medellín

“Allá pusimos únicamente las personas del sindicato, pues a quienes atendían esas 20 camas nos las llevamos a otros lugares para no revolverlos”, estableció.

Para Giraldo la medida es necesaria pero no definitiva. Sentenció que al instante de abrirlas ya estarán ocupadas.

“Nos ayuda para la demanda que estamos atendiendo de Medimás, de Coomeva. Pero esa no es solución mientras los servicios de urgencias no estén abiertos, y la atención ambulatoria que requieren esos pacientes no sea oportuna”, aclaró.

Jorge Posada, de la junta directiva del gremio de médicos, Asmedas, señaló que desde hace meses los médicos de Manrique, Belén, San Javier y San Cristóbal, se vienen quejando por la congestión en servicios debido, en gran medida, al número de pacientes que permanecen hospitalizados por la falta de camas hospitalarias, al no poder ser remitidos a los sitios adecuados.

Afirmó que el 6 de diciembre pasado le expresó a la Alcaldía que 185 pacientes se encontraban hospitalizados en espera de una cama, pero Metrosalud solo contaba con 104 camillas. “Le di a conocer que más de 71 pacientes estaban en sillas y en el suelo”, dijo.

“La junta de Metrosalud trazó la directriz para reabrir las camas, 15 en San Cristóbal, 10 en San Javier, y 4 en San Antonio de Prado. Realmente tengo entendido son 29, no 32 como dicen, y aunque para las necesidades de Medellín y la empresa no parece ser una cifra que impacte, de todas maneras es un alivio”, enfatizó.