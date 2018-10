Minería, disputa de quilates en el Suroeste

Ante la incertidumbre de si esta vía era o no válida, la Gobernación demandó esos 13 acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El panorama actual, según la Subsecretaría Jurídica de la Gobernación, es el siguiente: el tribunal ya declaró la invalidez de seis acuerdos; aún no se ha pronunciado sobre otros seis y uno en particular, el de Urrao, recibió un salvavidas del Consejo de Estado, que revocó la nulidad en sentencia de hace 26 días.

No obstante, la Corte identificó que en no existen mecanismos “idóneos y vigorosos” para garantizar la participación ciudadana y la forma de hacer compatible la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales.

La Corte estimó que, en este caso, la consulta no se limitaba a determinar el uso del suelo, como una competencia propia de los municipios, sino que buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables, con lo cual se estaba decidiendo sobre una competencia del Estado como propietario de estos últimos.

A 11 kilómetros del casco urbano de este municipio, en el corregimiento Palocabildo, se encuentra ubicado el proyecto Quebradona, titulado a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti. Se encuentra actualmente en fase de exploración, con estudios avanzados para definir tamaño y cualidades del yacimiento que, hasta ahora, ha evidenciado presencia de cobre y, en menor cantidad, de oro, plata y molibdeno. La inversión en la exploración, según la minera, es de 65 millones de dólares.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, afirmó que la zona de exploración es de gran valor hídrico porque de allí se abastecen varios acueductos veredales. Contó que desde la llegada de la minera emprendieron una tarea de socialización de “los riesgos que implica la minería” y dijo que representan una oposición “pacífica y decidida. Hay una conciencia de que en este territorio agropecuario y cafetero no hay cabida para la megaminería metálica”.

Monseñor Noel Londoño Buitrago, obispo de la Diócesis de Jericó, que agrupa 15 municipios del Suroeste, dijo que la subregión ha tenido minería artesanal milenaria y, que por eso, “digo que minería sí, pero no así (de gran escala), ni aquí. No nos pueden asegurar que el peligro es cero y por el pan de hoy no podemos poner en riesgo el pan del futuro”. Aseguró que es un signo de madurez política de los municipios de la región oponerse, por acuerdo de sus concejos, a la actividad minera, por encima de sus límites y diferencias. “Desde un escritorio en Bogotá, de alguien que está sentado cuatro años, no se puede decidir la suerte de los que viviremos eternamente aquí”, concluyó.

El secretario del Centro de Historia de Jericó, Rodrigo López, opinó que la subregión es afín al “espíritu de sus fundadores, pueblos agrícolas y cultivadores. No dejamos que la violencia triunfara y el ideal es mantener ese espíritu, de gente que avance sin necesidad de vender la tierra”.

Por su parte, Porfirio Garcés Garcés, habitante del corregimiento de Palocabildo, contó que su temor más grande es que las aguas se pierdan.

Manifestó con preocupación que, desde el arribo de la empresa minera se ha presentado una división en la comunidad: “Los que están a favor, porque trabajan o lo hacen sus familiares; y los que defendemos el agua y el ecosistema. Se ha abierto brecha entre hermanos y primos, qué será entonces ahora entre los mismos vecinos”, acotó.

Carlos Arturo Londoño Jaramillo, presidente del Concejo de Jericó, anticipó que tras la declaratoria de invalidez del acuerdo municipal 09 de 2017, que prohibió el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran minería de los demás minerales, “no nos vamos a quedar quietos”. Por eso, apuntó, en noviembre convocarán un cabildo abierto para comenzar el estudio del esquema de ordenamiento territorial, con el objetivo de “blindar el territorio” a través de declaratoria de reservas.