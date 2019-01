Por cierre de compuertas, se suspenden caravanas terrestres en Ituango

El cierre de las compuertas de la casa de máquinas del proyecto Hidroituango, este miércoles, trae varias afectaciones a la movilidad, entre ellas suspensión de las caravanas terrestres desde y hacia el municipio de Ituango.

“Las medidas fueron adoptadas con el fin de proteger la vida de las personas, una premisa básica en la realización de esta actividad para retomar el retomar el control de la obra”, expresó EPM en un comunicado.

Según informó la entidad, este miércoles 16 (a partir de la caravana de las 4:00 a.m.), el jueves 17 y el viernes 18 de enero, hasta las 6:00 a.m., se suspenderá temporalmente la movilidad a través de las caravanas terrestres.

El transporte fluvial, que se hace en ferry, no operará entre el miércoles 16, de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía., hora en la que se reiniciará nuevamente la operación fluvial.

Maniobra en Hidroituango activa plan de emergencia aguas abajo

A propósito del transporte fluvial (por río), EPM precisó que desde el domingo pasado inició operación un segundo ferry vehicular llamado “La Esperanza” que fortalece el servicio de transporte que se ha venido prestando a la comunidad.

Los ciudadanos que se movilizan desde y hacia el municipio de Ituango podrán hacerlo únicamente por medio fluvial (excepto el miércoles 16 de 6:00 a.m. a 12:00 m.), durante los días y horarios en los que se suspenderá la movilidad terrestre.

Los dos ferrys estarán trabajando en ambos embarcaderos para movilizar vehículos particulares, de carga y motocicletas.

Los buses de la empresa Coonorte realizarán trasbordo en lanchas en ambos sentidos. El servicio se iniciará a las 6:00 a.m. y el último zarpe del día será a las 5:00 p.m. En los ferrys no se movilizarán vehículos que transporten sustancias peligrosas.

Por la vía que conduce de Puerto Valdivia al sitio de la presa del proyecto se decretó la suspensión del servicio de transporte y se hicieron recomendaciones para el abastecimiento y el protocolo para la atención de emergencias. Allí se tendrá a disposición una camioneta ubicada estratégicamente para atender cualquier emergencia que se presente con las comunidades en esa vía, informó EPM.

Para las emergencias, ambos ferrys estarán disponibles en horario nocturno de acuerdo con el protocolo establecido con el Hospital San Juan de Dios de Ituango. Se contará con un helicóptero en caso de presentarse alguna emergencia durante la suspensión del ferry

A su vez, el miércoles 16 de enero, durante la operación de cierre de la compuerta, estará cerrada la vía hacia la Costa Atlántica en Puerto Valdivia para vehículos de más de 3.5 toneladas, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.

La empresa Coonorte dispuso el siguiente itinerario de viajes:

Miércoles 16 de enero

Ruta Ituango – Medellín: 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Ruta Medellín – Ituango: 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 12:00 m.

Jueves 17 y viernes 18 de enero

Ruta Ituango – Medellín: 5: 00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Ruta Medellín – Ituango: 4:00 a.m., 6:00 a.m., 7:30 a.m., 9:00 a.m. y 12:00 m.