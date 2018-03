Lo que necesita saber sobre los cepos para mal parqueados en Medellín

En la calle, el agente estará con un auxiliar técnico que instalará el cepo en el vehículo infractor y dejará un adhesivo informando de la inmovilización y notificando de las líneas a las que el conductor puede llamar para que el objeto sea removido. “En menos de 30 minutos el agente de tránsito llegará. Le impondrá la sanción al conductor y retirará el cepo”, explicó Mario Andrés Ramírez, subsecretario de Seguridad Vial y Control.

Si en 24 horas el conductor no se ha comunicado con los agentes, su carro será llevado en grúa a uno de los patios del tránsito. “Cuando el ciudadano recibe el comparendo no se hace cobro adicional por el desbloqueo. Pero si no llama, sí debe pagar la grúa y cada día que el carro pase en los patios”, agregó Ramírez.

Hoy la multa por mal parqueo cuesta $390.615, la grúa, $70.000; y por cada día de patio se suman $24.752.

En redes sociales, el ciudadano Andrés Restrepo sugirió que se podría burlar el cepo con ayuda de herramientas mecánicas. Pero Ramírez alertó que eso sólo podría agravar la sanción pues los agentes dejan registro fotográfico de cada aparato instalado, incluyendo las placas del carro. Si lo daña, al ciudadano se le cobrará un millón de pesos adicional a la multa, que es el valor estimado del cepo.

“Además la persona se expone a una sanción penal, pues procederemos a hacer la denuncia por daño en bien público”, agregó Ramírez.

Según el artículo 265 del Código Penal Colombiano, el daño en bien ajeno puede ser sancionado con penas de uno a cinco años de prisión, y multas de entre cinco y 25 salarios mínimos. Que sea bien público se constituye en un agravante del delito.