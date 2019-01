Ciclorrutas, aún invadidas por venteros y peatones

“Allí es particularmente congestionado”, acota Muñoz, “y, de alguna manera, es un ejemplo de lo que pasa con otras de estas vías: son espacios que no se han respetado para los ciclistas”.

Entre venteros ambulantes, carretilleros, vehículos y hasta peatones, el trazo de algunas ciclorrutas de Medellín desaparece. Los ciclistas no pueden ver por dónde conducen y, tratando de esquivar los obstáculos, saltan a las autopistas o a los andenes.

Hasta el momento, sin embargo, la dependencia no tiene datos de nuevas intervenciones en las diferentes ciclorrutas de Medellín.

En inmediaciones de la Fundación Universitaria María Cano los cicloparqueaderos están ubicados al costado derecho de la calle, donde generalmente se estacionan carros, buses y motocicletas. El complejo acceso ha generado que los ciclistas no puedan parquear y que estos espacios, acondicionados para proteger las bicicletas, sean robados por partes o vandalizados.

Asumir el riesgo es casi como “tirar una moneda al aire”. Eso dice Alejandro Muñoz acerca de qué tan seguro se siente haciendo uso de los parqueaderos públicos.

“Si uno va a dejar la ‘bici’ ahí, asume las consecuencias. En ocasiones me he dado cuenta de que las personas llegan a estos sitios por su bicicleta y ya no está”, cuenta.

Para Mauricio Mesa, la estrategia clave para descongestionar las ciclorrutas es que las autoridades locales mejoren los andenes, que garanticen que sean seguros, amplios y que, por supuesto, no sean ocupados por las ventas irregulares.

Dice Mesa que, en sus recorridos, ha observado caravanas de comerciantes que, en contravía de la Ley, conducen bicicletas o carretas amarradas y cargadas al tope, a punto de desplomarse.

En esos casos, la visibilidad es mínima y los riesgos de accidentes son altos: “Uno no puede culpar a la gente porque se sienta más protegida cuando camina por una ciclorruta sino garantiza un andén en buenas condiciones”, concluye Mesa.

Andrés Agudelo comenta que no siente confianza de estacionar en los parqueaderos. Prefiere hacerlo en zonas vigiladas, como la universidad o su casa. Añade que muchos de estos sitios carecen de iluminación y, mientras eso falle, no es capaz de dejar la bicicleta en las calles, en sitios oscuros y a su suerte.