¿Por qué dejará de funcionar la máquina que cambia botellas por viajes en Metro?

La máquina que cambia botellas vacías por viajes en el Metro de Medellín cumplió cuatro meses en operación, como parte de una prueba piloto que adelantó la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá con la privada Ciclo.

En ese período 4.528 usuarios fueron impactados con la prueba. La máquina recibió 441.183 envases de PET, latas y vidrio que se convirtieron $21’974.050 en recargas (cada botella equivalía a $50 de saldo en la Tarjeta Cívica).

Sumada, esa cifra alcanza para pagar 10.987 viajes en el sistema.

Mauricio Soto, jefe de Investigación, desarrollo e Innovación del Metro, calificó el balance como positivo y aseguró que además la máquina generó 8 empleos directos y 9 indirectos.

“Con esta máquina y las botellas recaudadas, se dejaron de emitir 22,4 toneladas de CO2 al ambiente. Eso equivale a salvar 92 árboles de la tala o a que 230 carros dejen de circular por un año”, declaró Soto.

De los 441.183 envases recolectados, 1.342 envases fueron donados por los usuarios. Es decir, que en lugar de recargar su tarjeta Cívica, optaban por aportar el dinero del reciclaje para el sostenimiento del proyecto.

Según había informado la empresa Ciclo, la cooperativa Recimed será la encargada de la logística de las botellas que salen de la máquina. Según informó Luis Felipe Restrepo, uno de los socios de la firma creadora de la máquina, con ellas se fabricarán nuevos envases, fibras textiles y recipientes de vidrio y lata.

¿Qué pasa con la máquina?

El Metro de Medellín confirmó que la máquina que se usó para la prueba sólo operará hasta este jueves 28 de diciembre, cuando se cumple el período de prueba contratado.

El contrato para hacer la máquina prototipo y la evaluación del impacto tuvo un costo de 60 millones de pesos y fue ganado por la empresa Ciclo en un proceso que concluyó el pasado mes de febrero.

“En vista de los buenos resultados de esta prueba piloto, el Metro buscará darle continuidad al proyecto durante el 2018 con la revisión de varias alternativas para beneficio de los viajeros”, informó la empresa en un comunicado.

Por ahora no hay una fecha exacta para definir el futuro de la máquina. Lo que sí se sabe es que hasta que eso no esté resuelto, los usuarios no podrán cambiar sus botellas por saldo en la Cívica.