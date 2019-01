Así rotará el pico y placa el primer semestre de 2019 en Envigado

La Secretaría de Movilidad de Envigado informó este jueves la rotación del pico y placa para el primer semestre de 2019, la cual regirá a partir del 4 de febrero para vehículos particulares y motos de dos tiempos y desde el primero de febrero para los taxis.

La medida de pico y placa restringe la circulación de carros particulares y motos entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m. y entre las 5:30 p.m. y las 7:00 p.m durante los días hábiles de la semana. Para taxis la medida rige por jornadas de día completo entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Para los vehículos particulares y motos de dos tiempos, la medida empieza a regir el lunes 4 de febrero con una semana de pedagogía que va hasta el viernes 8 de febrero; las sanciones se aplicarán a partir del lunes 11 de enero.

Para los taxis la rotación comenzará el primero de febrero y la pedagogía será hasta el 7 de febrero, las sanciones se aplicarán a partir del viernes 8 de febrero de 2019.

El conductor de un vehículo que transite por sitios y en horas restringidas por dicha medida, deberá pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir $414.060.

Cabe señalar, que aunque los otros municipios del Valle de Aburrá no han hecho público la rotación del pico y placa para este primer semestre de 2019, pues es potestad de cada municipio esa decisión, se espera que sea el mismo debido al mutuo acuerdo que se hace previamente.